CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Feyenoord'dan Fenerbahçe itirafı! 25 milyon Euro...

Feyenoord Sportif Direktörü Teun van Rigo, Ayase Ueda'nın transfer sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hollandalı yönetici, Fenerbahçe'nin 25 milyon euroluk teklif yaptığını doğrularken, Japon golcünün önceliğinin Premier League olduğunu söyledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Feyenoord'dan Fenerbahçe itirafı! 25 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Ayase Ueda ile ilgili dikkat çeken bir itiraf geldi.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Feyenoord'dan Fenerbahçe itirafı! 25 milyon Euro...

Feyenoord Sportif Direktörü Teun van Rigo, Ayase Ueda'nın transfer sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Feyenoord'dan Fenerbahçe itirafı! 25 milyon Euro...

Hollandalı yönetici, transferde sarı-lacivertlilerin ilgisine rağmen, Japon golcünün önceliğinin Premier League olduğunu açıkladı.

Feyenoord'dan Fenerbahçe itirafı! 25 milyon Euro...

Feyenoord Sportif Direktörü Teun van Rigo, Japon forvetin ayrılık sürecini Hollanda basınına anlatarak sarı-lacivertli kulübün teklifini doğruladı.

Feyenoord'dan Fenerbahçe itirafı! 25 milyon Euro...

Nederlandse Omroep Stichting gazetesine konuşan Van Rigo, Ueda'nın Dünya Kupası'nın ardından kendisiyle özel bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Deneyimli yönetici, 28 yaşındaki futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini belirtti.

Feyenoord'dan Fenerbahçe itirafı! 25 milyon Euro...

Van Rigo, "Dünya Kupası'nın ardından Ayase yanıma geldi ve bana beş büyük ligden birinde yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Feyenoord'dan Fenerbahçe itirafı! 25 milyon Euro...

Geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla müthiş bir performans sergileyen Ueda, Eredivisie'de attığı 25 golle gol krallığına ulaşmış ve takımının en skorer ismi olmuştu. Sportif direktör, oyuncunun kulüpte neredeyse tüm hedeflerini gerçekleştirdiğini vurguladı.

Feyenoord'dan Fenerbahçe itirafı! 25 milyon Euro...

"Feyenoord'da gol kralı oldu ve 28 yaşına gelmişti. Burada ulaşabileceği hemen hemen her şeyi başarmıştı. Bu nedenle transfer talebini dinlememiz son derece doğal bir durumdu." diyen Van Rigo, ayrılığın oyuncunun isteği doğrultusunda şekillendiğini ifade etti.

Feyenoord'dan Fenerbahçe itirafı! 25 milyon Euro...

Açıklamaların en dikkat çeken bölümü ise Fenerbahçe ile ilgili oldu. Hollandalı yönetici, sarı-lacivertlilerin Ueda için 25 milyon euroluk resmi teklif sunduğunu ilk kez açık şekilde doğruladı.

Feyenoord'dan Fenerbahçe itirafı! 25 milyon Euro...

Van Rigo, "Ayase'nin Fenerbahçe'ye transferini kolaylaştırmayı isterdik. Elimize 25 milyon euroluk bir teklif ulaşmıştı." sözleriyle teklifi teyit etti.

Feyenoord'dan Fenerbahçe itirafı! 25 milyon Euro...

Ancak transferin önündeki en büyük engelin oyuncunun kariyer planı olduğu ortaya çıktı. Japon yıldızın önceliğinin Premier League'de forma giymek olduğu ve bu nedenle Fenerbahçe seçeneğine sıcak bakmadığı belirtildi.

Feyenoord'dan Fenerbahçe itirafı! 25 milyon Euro...

Premier League'den somut bir anlaşma çıkmaması üzerine transfer yarışına Lille dahil oldu. Fransız ekibinin devreye girmesiyle birlikte Feyenoord, Ueda'nın isteğini de göz önünde bulundurarak oyuncuyu Lille'e göndermeye karar verdi. Böylece Fenerbahçe'nin 25 milyon euroluk teklifine rağmen Ayase Ueda'nın tercihi, kariyerine Ligue 1'de devam etmek oldu.

#Fb Spor #Fenerbahçe #Feyenoord #Premier League #Ayase Ueda #FB Spor Haberi #Dünya Kupası #Hollanda
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
F.Bahçe'de Guendouzi gelişmesi! Cezası inecek mi?
Sonraki Haber
F.Bahçe'de Guendouzi gelişmesi! Cezası inecek mi?