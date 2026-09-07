Feyenoord'dan Fenerbahçe itirafı! 25 milyon Euro...

Feyenoord Sportif Direktörü Teun van Rigo, Ayase Ueda'nın transfer sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hollandalı yönetici, Fenerbahçe'nin 25 milyon euroluk teklif yaptığını doğrularken, Japon golcünün önceliğinin Premier League olduğunu söyledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)