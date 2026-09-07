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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan dev neşter! Roma maçında kadro değişiyor

Fenerbahçe'de, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a karşı alınan yenilgi sonrası flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın, Roma maçında kadroda radikal değişikliklere gitmeyi planladığı ve adeta takıma neşteri vuracağı öğrenildi. İşte gündem yaratan haberin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan dev neşter! Roma maçında kadro değişiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. İlk 4 haftada 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 6 puanda kaldı.

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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan dev neşter! Roma maçında kadro değişiyor

Beşiktaş'a sahasında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, rakibine ligde 2 maç sonra kaybetti. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon ligde oynanan maçları 3-2 ve 1-0 kazanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan dev neşter! Roma maçında kadro değişiyor

İsmail Kartal'ın, Beşiktaş'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetle birlikte derbilerde 9 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan dev neşter! Roma maçında kadro değişiyor

2014-2015, 2021-2022, 2023-2024 sezonlarında 10 derbi maça çıkan tecrübeli teknik adam, bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan dev neşter! Roma maçında kadro değişiyor

Öte yandan Kartal, Fenerbahçe teknik direktörü olarak Beşiktaş'a karşı ilk kez mağlup oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan dev neşter! Roma maçında kadro değişiyor

GÖZLER ROMA MAÇINDA!

Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisinin ardından tüm gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Roma müsabakasına çevrildi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan dev neşter! Roma maçında kadro değişiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, perşembe günü Roma ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ilk karşılaşmasında kadroya neşteri vuracak.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan dev neşter! Roma maçında kadro değişiyor

İsmail Kartal'ın performanslarından memnun olmadığı Semedo, İrfan Can, Oğuz ve Muriç'i kulübeye çekecek.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan dev neşter! Roma maçında kadro değişiyor

Semedo'nun yerine sağ bekte Mert Müldür'ü denemeyi planlayan deneyimli hoca, 10 numarada İrfan Can'ın formasını İsmail'e verecek.

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