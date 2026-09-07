FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan dev neşter! Roma maçında kadro değişiyor
Fenerbahçe'de, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a karşı alınan yenilgi sonrası flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın, Roma maçında kadroda radikal değişikliklere gitmeyi planladığı ve adeta takıma neşteri vuracağı öğrenildi. İşte gündem yaratan haberin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. İlk 4 haftada 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 6 puanda kaldı.