Dev derbi öncesi dikkat çeken istatistik! İlk golü atan...

Süper Lig'in 4'üncü haftasında sezonun ilk derbisi Kadıköy'de oynanacak ve Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu zorlu randevu öncesinde iki takım da hazır ve her ikisi de galibiyet istiyor. Fotomaç'ın haberine göre ezeli rakipler, zorlu 90 dakikada ilk golü bulan taraf olmaya çalışacak. Çünkü rekabetteki son 45 maçta ilk golü atan takım; kolay kolay kaybetmiyor. Öyle ki bu 45 mücadelede öne geçen takım sahadan yalnızca 6 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda üstünlüğü eline geçiren taraf, 26 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı. Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı çıktığı bu 45 mücadelenin 24'ünde öne geçmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, ilk golü attığı bu 24 maçın 17'sini kazanırken, 4'ünden ise beraberlikle ayrıldı ve sadece 3 karşılamayı yenilgiyle tamamladı. Beşiktaş ise rakibi karşısında 19 defa üstünlük sayısını bulmasına rağmen bunların sadece 9'undan galibiyet çıkarabildi, 7'sinden beraberlikle ayrıldı ve 3 mücadeleyi puansız tamamladı. Fenerbahçe, rakibine göre öne geçtiği karşılaşmalarda skoru daha çok korumayı başarıyor ve maçı da kazanıyor.