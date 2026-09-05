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Dev derbi öncesi dikkat çeken istatistik! İlk golü atan...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak dev derbide Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Dev derbi öncesi o istatistik dikkatleri çekti. İşte detaylar... (FB BJK spor haberi)

Giriş Tarihi:
Dev derbi öncesi dikkat çeken istatistik! İlk golü atan...

Süper Lig'in 4'üncü haftasında sezonun ilk derbisi Kadıköy'de oynanacak ve Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

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Dev derbi öncesi dikkat çeken istatistik! İlk golü atan...

Bu zorlu randevu öncesinde iki takım da hazır ve her ikisi de galibiyet istiyor.

Dev derbi öncesi dikkat çeken istatistik! İlk golü atan...

Fotomaç'ın haberine göre ezeli rakipler, zorlu 90 dakikada ilk golü bulan taraf olmaya çalışacak.

Dev derbi öncesi dikkat çeken istatistik! İlk golü atan...

Çünkü rekabetteki son 45 maçta ilk golü atan takım; kolay kolay kaybetmiyor.

Dev derbi öncesi dikkat çeken istatistik! İlk golü atan...

Öyle ki bu 45 mücadelede öne geçen takım sahadan yalnızca 6 kez mağlup ayrıldı.

Dev derbi öncesi dikkat çeken istatistik! İlk golü atan...

Bu karşılaşmalarda üstünlüğü eline geçiren taraf, 26 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı.

Dev derbi öncesi dikkat çeken istatistik! İlk golü atan...

Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı çıktığı bu 45 mücadelenin 24'ünde öne geçmeyi başardı.

Dev derbi öncesi dikkat çeken istatistik! İlk golü atan...

Sarı-lacivertliler, ilk golü attığı bu 24 maçın 17'sini kazanırken, 4'ünden ise beraberlikle ayrıldı ve sadece 3 karşılamayı yenilgiyle tamamladı.

Dev derbi öncesi dikkat çeken istatistik! İlk golü atan...

Beşiktaş ise rakibi karşısında 19 defa üstünlük sayısını bulmasına rağmen bunların sadece 9'undan galibiyet çıkarabildi, 7'sinden beraberlikle ayrıldı ve 3 mücadeleyi puansız tamamladı.

Dev derbi öncesi dikkat çeken istatistik! İlk golü atan...

Fenerbahçe, rakibine göre öne geçtiği karşılaşmalarda skoru daha çok korumayı başarıyor ve maçı da kazanıyor.

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