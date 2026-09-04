Fenerbahçe transferin son gününde bombayı patlatıyor! Ve geri sayım başladı
Fenerbahçe'de transferin son gününde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala geri sayıma geçilirken, sarı lacivertlilerden çok konuşulacak bir hamle geldi. İşte Aziz Yıldırım ve kurmaylarının transferdeki son bombası... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de transferin son günü oldukça hareketli geçiyor.
Sarı-lacivertliler transferin son saatlerinde bir hamle daha yapmak için harekete geçti.
Özellikle orta saha ve hücum bölgesinde oynayabilen oyuncuların peşinde olan Kanarya'dan çok konuşulacak bir atak geldi.
İşte Fenerbahçe'nin transferin son günündeki bombası...
YÖNETİMDEN CAN UZUN OPERASYONU!
Sarı-lacivertli yönetim, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun'u kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.
Fenerbahçe'nin, genç yıldız için Frankfurt ile pazarlık masasına oturduğu ve transferi sonuçlandırmak adına ciddi bir teklif hazırladığı belirtilirken, yönetimin Can Uzun cephesinde de kritik temaslarda bulunduğu öğrenildi.
Transfer operasyonunun en dikkat çeken ayrıntısı ise Samsun ayağı oldu.
Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe cephesi, Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Can Uzun'u ikna etmek için oyuncunun ailesiyle de temas kurdu.
Sarı-lacivertlilerin, Can Uzun'un memleketi Samsun'da ailesiyle görüşerek transfer konusunda destek istediği öne sürüldü.
SON KOZLARINI OYNUYOR
Fenerbahçe'nin bu hamlesinin, genç futbolcunun kararında ailenin etkisini de hesaba katan kapsamlı bir ikna operasyonunun parçası olduğu ifade edildi.
Can Uzun cephesinden gelen sinyallerin de sarı-lacivertlileri umutlandırdığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak konusunda oldukça istekli olduğu, Can Uzun'un da kariyerinde yeni bir sayfa açma fikrine sıcak baktığı iddia edildi.
Son gelişmelerde Fenerbahçe'nin Can Uzun için 45 milyon Euro seviyesinde bir teklif yaptığı ve yönetimin transferin gerçekleşmesi için tüm imkanların kullanılmasını istediği iddiası gündeme geldi.
Sarı-lacivertliler, Can Uzun'u kadrosuna katabilmek için transferin son gününde adeta bütün kozlarını masaya koymaya hazırlanıyor.