Fenerbahçe transferin son gününde bombayı patlatıyor! Ve geri sayım başladı

Fenerbahçe'de transferin son gününde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala geri sayıma geçilirken, sarı lacivertlilerden çok konuşulacak bir hamle geldi. İşte Aziz Yıldırım ve kurmaylarının transferdeki son bombası... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)