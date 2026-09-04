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Fenerbahçe transferin son gününde bombayı patlatıyor! Ve geri sayım başladı

Fenerbahçe'de transferin son gününde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala geri sayıma geçilirken, sarı lacivertlilerden çok konuşulacak bir hamle geldi. İşte Aziz Yıldırım ve kurmaylarının transferdeki son bombası... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Fenerbahçe transferin son gününde bombayı patlatıyor! Ve geri sayım başladı

Fenerbahçe'de transferin son günü oldukça hareketli geçiyor.

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Fenerbahçe transferin son gününde bombayı patlatıyor! Ve geri sayım başladı

Sarı-lacivertliler transferin son saatlerinde bir hamle daha yapmak için harekete geçti.

Fenerbahçe transferin son gününde bombayı patlatıyor! Ve geri sayım başladı

Özellikle orta saha ve hücum bölgesinde oynayabilen oyuncuların peşinde olan Kanarya'dan çok konuşulacak bir atak geldi.

Fenerbahçe transferin son gününde bombayı patlatıyor! Ve geri sayım başladı

İşte Fenerbahçe'nin transferin son günündeki bombası...

Fenerbahçe transferin son gününde bombayı patlatıyor! Ve geri sayım başladı

YÖNETİMDEN CAN UZUN OPERASYONU!

Sarı-lacivertli yönetim, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun'u kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

Fenerbahçe transferin son gününde bombayı patlatıyor! Ve geri sayım başladı

Fenerbahçe'nin, genç yıldız için Frankfurt ile pazarlık masasına oturduğu ve transferi sonuçlandırmak adına ciddi bir teklif hazırladığı belirtilirken, yönetimin Can Uzun cephesinde de kritik temaslarda bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe transferin son gününde bombayı patlatıyor! Ve geri sayım başladı

Transfer operasyonunun en dikkat çeken ayrıntısı ise Samsun ayağı oldu.

Fenerbahçe transferin son gününde bombayı patlatıyor! Ve geri sayım başladı

Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe cephesi, Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Can Uzun'u ikna etmek için oyuncunun ailesiyle de temas kurdu.

Fenerbahçe transferin son gününde bombayı patlatıyor! Ve geri sayım başladı

Sarı-lacivertlilerin, Can Uzun'un memleketi Samsun'da ailesiyle görüşerek transfer konusunda destek istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe transferin son gününde bombayı patlatıyor! Ve geri sayım başladı

SON KOZLARINI OYNUYOR

Fenerbahçe'nin bu hamlesinin, genç futbolcunun kararında ailenin etkisini de hesaba katan kapsamlı bir ikna operasyonunun parçası olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe transferin son gününde bombayı patlatıyor! Ve geri sayım başladı

Can Uzun cephesinden gelen sinyallerin de sarı-lacivertlileri umutlandırdığı belirtildi.

Fenerbahçe transferin son gününde bombayı patlatıyor! Ve geri sayım başladı

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak konusunda oldukça istekli olduğu, Can Uzun'un da kariyerinde yeni bir sayfa açma fikrine sıcak baktığı iddia edildi.

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