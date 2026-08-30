Oğuz Aydın: İyi bir çıkış yakaladık

Fenerbahçeli futbolcu Oğuz Aydın, 2-0 kazandıkları Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Oğuz Aydın, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Oğuz Aydın, "Takım olarak iyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. İyi oynuyoruz. Çok çalışıyoruz. Herkes çok çalışıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Hocamız gerekli taktikleri veriyor. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorduk. Bu takıma olumlu yansıdı." ifadelerini kullandı.