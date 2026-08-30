İsmail Kartal'dan flaş İrfan Can Kahveci sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

İRFAN CAN TERCİHİ HAKKINDA

"İrfan Can Kahveci'nin sağ kanat, sol kanat ve 10 numarada oynayabildiğini biliyorum. Eskisinden beri kendisini tanıyorum. Bu akşam kendisine bir görev verdik. İnşallah iyi değerlendirir."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

"Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için çok mutluyuz. O bizim için geride kaldı artık. Bu akşam lig gerçeğimiz var. Ligdeki şampiyonluk mücadelemiz için, 3 puan için geldik. Samsunspor iyi takım. Neler yapabileceklerini biliyorum. Çalışabildiğimiz kadar çalıştık. 3 puanı alıp evimize mutlu dönmek istiyoruz. Lyon maçında yaşattığımız mutluluk, Fenerbahçe'nin standartı olarak hedefliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Lyon geride kaldı. Önümüzde Samsunspor maçı ve Beşiktaş maçını düşünüyoruz. Kendimize yakışan oyunla 3 puan almak istiyoruz."