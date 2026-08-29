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Fenerbahçe'de Semedo'nun yerine Barcelona'dan genç yıldız!

Fenerbahçe'de ismi ayrılık iddiaları ile gündemde olan Nelson Semedo'nun alternatifini belirledi. Portekizli yıldızın ayrılması halinde Barcelona'nın genç yıldızı transfer edilecek. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de Semedo'nun yerine Barcelona'dan genç yıldız!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe durmak bilmiyor.

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Fenerbahçe'de Semedo'nun yerine Barcelona'dan genç yıldız!

Gelen oyuncular kadar gidenlerin de dikkat çektiği sarı-lacivertlilerde, yeni hamle sağ bekte olacak.

Fenerbahçe'de Semedo'nun yerine Barcelona'dan genç yıldız!

Geçen sezon transfer edilen ancak fiyat performans açısından istenilen verim alınamayan Nelson Semedo'yla yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Portekizli oyuncunun yerini genç bir isimle dolduracak.

Fenerbahçe'de Semedo'nun yerine Barcelona'dan genç yıldız!

Hem Semedo'nun maaşı hem de 10+4 kuralı nedeniyle bu bölgeye 23 yaş altı birini transfer etmek isteyen yönetim, Barcelona'nın 20 yaşındaki oyuncusu Hector Fort için resmi adımı attı.

Fenerbahçe'de Semedo'nun yerine Barcelona'dan genç yıldız!

Fotomaç'ın haberine göre, geçen sezonu Elche'de kiralık olarak geçiren İspanyol sağ bek için çalışma başlatan Fenerbahçe yönetimi, Semedo'yla vedalaşıldığı an; Fort'u İstanbul'a getirecek.

Fenerbahçe'de Semedo'nun yerine Barcelona'dan genç yıldız!

Barça'da Kounde ve Cancelo'nun arkasında kalan Fort da ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'de Semedo'nun yerine Barcelona'dan genç yıldız!

2024'TE A TAKIMA ÇIKTI

Barcelona'nın altyapısı olan La Masia'da yetişen Hector Fort, geçen sezon Elche'ye kiralandı.

Fenerbahçe'de Semedo'nun yerine Barcelona'dan genç yıldız!

Genç defans oyuncu, 38 lig maçında süre alırken, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Semedo'nun yerine Barcelona'dan genç yıldız!

Cancelo ve Kounde'nin arkasında kalan Fort'u Barça kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de Semedo'nun yerine Barcelona'dan genç yıldız!

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Hector Fort'un Barcelona ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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