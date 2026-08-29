Fenerbahçe'de Semedo'nun yerine Barcelona'dan genç yıldız!

Fenerbahçe'de ismi ayrılık iddiaları ile gündemde olan Nelson Semedo'nun alternatifini belirledi. Portekizli yıldızın ayrılması halinde Barcelona'nın genç yıldızı transfer edilecek. İşte detaylar...