FENERBAHÇE HABERİ: Roma'dan flaş Oosterwolde kararı! Transfer iptal oldu

Fenerbahçe'den, Roma'ya transfer olmak için İtalya'ya giden Jayden Oosterwolde hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Yapılan ekstra sağlık kontrollerinin ardından Çizme ekibinin transferden vazgeçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)