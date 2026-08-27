FENERBAHÇE HABERİ: Roma'dan flaş Oosterwolde kararı! Transfer iptal oldu
Fenerbahçe'den, Roma'ya transfer olmak için İtalya'ya giden Jayden Oosterwolde hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Yapılan ekstra sağlık kontrollerinin ardından Çizme ekibinin transferden vazgeçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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10+4 yabancı kuralı nedeniyle birçok yabancı oyuncusuyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de takıma veda eden isimlerden biri de Jayden Oosterwolde olmuştu.
Sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcunun transferi için Roma ile anlaşma sağlamıştı.
Satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibine kiralanan Oosterwolde'nin satın alma opsiyonunun ise 18 milyon Euro olduğu ifade edilmişti.
Öte yandan satın alma maddesinin, Jayden Oosterwolde'nin 20. kez 45 dakika süre alması halinde devreye gireceği belirtilmişti.
Fenerbahçe ile UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında eşleşen Roma'nın, 25 yaşındaki futbolcuyla 1+4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Jayden Oosterwolde'nin yıllık 1.6 milyon Euro kazanacağı aktarılmıştı.
İstanbul'dan ayrılmadan önce A Spor'a açıklamalarda bulunan Hollandalı oyuncu, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Taraftarlar gerçekten çok iyiydi, burada muhteşem zaman geçirdim ve ayrıldığım için çok üzgünüm. Kulüp yolları ayırma kararı aldı. Ben 1 yıl daha kalmak isterdim ama gitmem yönünde karar verildi. Şimdi kariyerimde yeni bir adım atacağım. Böyle bir fırsat karşıma çıktığı için de mutluyum. Demek ki buradaki maceram bu kadarmış. Umarım Fenerbahçe, Lyon'u eler ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar karşılaşırız. Fenerbahçe taraftarını gerçekten çok seviyorum. Takımı desteklemeye devam edin. İnşallah gelecekte tekrar görüşürüz." demişti.
Sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için Roma'ya giden Jayden Oosterwolde'nin transferine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Jayden Oosterwolde'nin, Roma'ya transferi yapılan ek sağlık kontrollerinin ardından iptal oldu.
25 yaşındaki defans oyuncusunun, Fenerbahçe'ye geri döneceği belirtildi.