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FENERBAHÇE HABERİ: Roma'dan flaş Oosterwolde kararı! Transfer iptal oldu

Fenerbahçe'den, Roma'ya transfer olmak için İtalya'ya giden Jayden Oosterwolde hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Yapılan ekstra sağlık kontrollerinin ardından Çizme ekibinin transferden vazgeçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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FENERBAHÇE HABERİ: Roma'dan flaş Oosterwolde kararı! Transfer iptal oldu

10+4 yabancı kuralı nedeniyle birçok yabancı oyuncusuyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de takıma veda eden isimlerden biri de Jayden Oosterwolde olmuştu.

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FENERBAHÇE HABERİ: Roma'dan flaş Oosterwolde kararı! Transfer iptal oldu

Sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcunun transferi için Roma ile anlaşma sağlamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Roma'dan flaş Oosterwolde kararı! Transfer iptal oldu

Satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibine kiralanan Oosterwolde'nin satın alma opsiyonunun ise 18 milyon Euro olduğu ifade edilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Roma'dan flaş Oosterwolde kararı! Transfer iptal oldu

Öte yandan satın alma maddesinin, Jayden Oosterwolde'nin 20. kez 45 dakika süre alması halinde devreye gireceği belirtilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Roma'dan flaş Oosterwolde kararı! Transfer iptal oldu

Fenerbahçe ile UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında eşleşen Roma'nın, 25 yaşındaki futbolcuyla 1+4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Jayden Oosterwolde'nin yıllık 1.6 milyon Euro kazanacağı aktarılmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Roma'dan flaş Oosterwolde kararı! Transfer iptal oldu

İstanbul'dan ayrılmadan önce A Spor'a açıklamalarda bulunan Hollandalı oyuncu, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Taraftarlar gerçekten çok iyiydi, burada muhteşem zaman geçirdim ve ayrıldığım için çok üzgünüm. Kulüp yolları ayırma kararı aldı. Ben 1 yıl daha kalmak isterdim ama gitmem yönünde karar verildi. Şimdi kariyerimde yeni bir adım atacağım. Böyle bir fırsat karşıma çıktığı için de mutluyum. Demek ki buradaki maceram bu kadarmış. Umarım Fenerbahçe, Lyon'u eler ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrar karşılaşırız. Fenerbahçe taraftarını gerçekten çok seviyorum. Takımı desteklemeye devam edin. İnşallah gelecekte tekrar görüşürüz." demişti.

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