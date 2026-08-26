Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek için Fransa'da sahne alıyor. Sarı lacivertliler, play-off turu rövanşında Lyon'a konuk olacak. Temsilcimiz, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 18 yıldır hasretini çektiği Düşler Sahnesi'ne ayak basacak. İşte müsabakanın muhtemel 11'leri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Olimpik Lyon'a konuk olacak. Evindeki ilk mücadelede rakibiyle berabere kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda kazanması halinde Düşler Sahnesi'ne adım atacak. Tam 18 yıldır bu anı gözleyen Fenerbahçe'de tüm planlar ve hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. Teknik direktör İsmail Kartal, dün yapılan son idmanın ardından yaptığı maç toplantısında; öğrencilerinden zafer istedi ve şöyle seslendi:



HASRETİ BİTİRELİM



"İlk maçı unutun. Yol kazanasına uğradık. Ancak siz rakibinizden daha kalitelisiniz. Onları yenecek güce ve tekniğe sahipsiniz. Sizden galibiyet istiyorum. Bunu başarabileceğinizi de biliyorum. Taraftarımıza ve camiamıza borcumuz var. Kazanalım ve 18 yıllık hasreti sona erdirip tarihe geçelim." TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadelede İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak.



AVRUPA KUPALARINDA 306. MAÇA ÇIKACAK



Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugün oynayacağı mücadeleyle birlikte 306. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 121 galibiyet alırken, 67 maçta da berabere kaldı, 117 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Sarı-kanarya,bu maçlarda rakip filelere 415 gol gönderirken, kalesinde 425 gol gördü.



ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 48. DEFA SAHADA



Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 47 kez eleme maçı oynadı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 18 galibiyet alırken, 15 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 68 gol gönderen Fenerbahçe, kendi kalesinde 53 gole engel olamadı.



LYON'LA 7. RANDEVU



Fenerbahçe ile Lyon, 7. kez kozlarını paylaşacak. 6 maçlık randevuda Fenerbahçe galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertliler rekabette 5 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.



İKİ YIL MEN ALDI



Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti. 2011 ve 2014 yıllarında ise Süper Lig'de şampiyon olarak Devler Ligi bileti almasına rağmen UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezaları aldı. Sonraki sezonlarda ise bu organizasyonda elemeleri geçemedi.



ASENSIO VE KEREM YOK



Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı maçta kafa travması geçiren ve hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun MR görüntülemesinde hiçbir bulguya rastlanmazken, protokol gereği durumu takip ediliyor. Aynı müsabaka sonrası Marco Asensio'nun kontrol amaçlı gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol bacak üst adalesinde zorlanma ve gerilme tespit edildiği açıklandı. İki oyuncu da bugün yok.



KARTAL'IN 24'ÜNCÜ KARŞILAŞMASI



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin başında 3 farklı sezonda 23 kez Avrupa maçına çıktı. UEFA Konferans Ligi'nde 18, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5 kez olmak üzere bu süreçteki karşılaşmalarda 14 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.



FRANSIZLARLA 27. KEZ



Fenerbahçe, bugüne kadar Fransa ekipleriyle 26 müsabakaya çıktı. En fazla resmi maçı da 6'şar kezle Nice ve Lyon ile oynadı. Lille ile 4 kez rakip olan sarı-lacivertliler; Bordeaux, Cannes, Marsilya, Monaco ve Rennes ile de 2'şer maç yaptı. Kanarya, Fransa takımlarına karşı 6 galibiyet elde ederken, 8 beraberlik aldı. 12 müsabakada ise mağlubiyet yaşadı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

LYON: Greif, Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Morton, Tessmann, Sulc, Tolisso, Fofana, Openda

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Talisca, Nene, Vedat