Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi konuk edecek Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca, kritik mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerin hücum geçişlerinde çok tehlikeli olduğunu vurgularken turun kaderini belirleyecek maçın dengeli geçeceğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fenerbahçe'yi konuk edecek Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca, karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zorlu mücadele öncesi oyuncularının son derece motive olduğunu belirten Fonseca, Fenerbahçe'nin kalitesine dikkat çekti. Portekizli teknik adam, turun kaderini belirleyecek karşılaşmanın dengeli geçmesini beklediğini söyledi.

"DENGE EN DOĞRU İFADE"

Fonseca, Fenerbahçe ile oynayacakları rövanş hakkında, "Oyuncularım çok motive. Kulüp için, bizim için önemli bir maç. Özellikle de tarih yazmak açısından önemli olacak. Fenerbahçe'nin de kalitesinin bilincindeyiz. Dengeli bir maç olacak. En doğru ifade 'denge' olacaktır. Ben de oyuncularıma, bir denge bulmanın önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"AÇIK BİR MAÇ OLACAK"

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek olmasıyla ilgili de konuşan Fonseca, turun hala yüzde 50-50 olduğunu belirtti.

Portekizli çalıştırıcı, "Taktikleri yarın göreceğiz. Hazırlanıyoruz. Açık bir maç olacak sanırım. Her iki ekip de bu maçın çok önemli olduğunu ve kazanmak için çıktığını biliyoruz. Fenerbahçe savunma yapmak için gelmiyor, kazanmak için geliyor." dedi.

Fenerbahçe'nin hücum geçişlerinde tehlikeli olduğunu vurgulayan Fonseca, "Fenerbahçe, kontrataklarda çok tehlikeli olabilen bir takım. Buna dikkatli olmamız gerekiyor. Biz inisiyatifi alarak kendi oyunumuzu oynayacağız. Topa sahip olmak istiyoruz. Hücum yapmak istiyoruz. Mümkün olduğunca hücum etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

FOFANA İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI

Lyon'un yıldız oyuncusu Malick Fofana'nın geleceği hakkında da konuşan Fonseca, genç futbolcunun takımdan ayrılması konusunda endişeleri olmadığını söyledi.

Fonseca, "Malick Fofana için zor bir yaz oldu. Ameliyat oldu, ağrıları vardı. Şu an iyi durumda. Çok motive. Mental olarak durumu çok iyi yönetti. Bu anı bizlerle devam ettireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fofana'ya teklifler geldiğini doğrulayan Fonseca, "Malick'e teklifler var ama kulüp, Malick'in durumunu çok iyi yönetti. Kalitesini çok iyi biliyoruz. Malick, son derece büyük kaliteleri olan bir oyuncu. Kulüp, teklifleri geri çevirdi." şeklinde konuştu.

"TARİHE GEÇMEK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın Lyon için büyük önem taşıdığını belirten Fonseca, "Kulübümüzün tarihini biliyoruz. Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'ne gidilemedi. Kulüp içerisinde tarih yazmak istiyoruz. Bizim için esas olan bu. Geçmişe oranla farklı bir andayız. Lyon artık farklı bir kulüp, yapılan yatırımlara da bakınca... Biz iddialıyız ve aynı zamanda tarihe yazılacak bir başarıyı da gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

"1-2 DEĞİŞİKLİK YAPABİLİRİM"

Lyon'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'iyle ilgili de konuşan Fonseca, kadroda değişiklik yapabileceğinin sinyalini verdi.

Tecrübeli teknik adam, "11'e bakacağız, göreceğiz. Belki 1-2 değişiklik yapabilirim, bilmiyorum." açıklamasında bulundu.

Malick Fofana'nın karşılaşmaya hazır olduğunu belirten Fonseca, "Bir oyuncu hazır olduğunda hazırdır diye düşünüyorum. Biz şu an yönetmekten ziyade riske edilecek bir maçtayız. Malick Fofana aynı Malick Fofana. Elinden gelenin maksimumunu yapmalı ekibe yardımcı olmak için. Son maçlarda çok çalıştı. Fenerbahçe'ye karşı çok iyi oynadı. Fark yaratacak, motive ve iyi oynayacak." sözleriyle genç yıldızına güvendiğini dile getirdi.