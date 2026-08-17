Fenerbahçe'de Ederson için beklenen adresten flaş karar! Transfer planı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan isimlerden Ederson hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilyalı file bekçisine talip olan kulüplerden biri, transfer hakkında kararını verdi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de kadro planlaması kapsamında gönderilmesi gündemde olan isimlerden Ederson hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Brezilyalı kaleciyle ilgilenen kulüpler arasında gösterilen Juventus, 33 yaşındaki file bekçisiyle ilgili kararını verdi.