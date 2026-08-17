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Fenerbahçe'de Ederson için beklenen adresten flaş karar! Transfer planı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan isimlerden Ederson hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Brezilyalı file bekçisine talip olan kulüplerden biri, transfer hakkında kararını verdi. İşte detaylar...

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KAĞAN SOYTORUN KAĞAN SOYTORUN
Fenerbahçe'de Ederson için beklenen adresten flaş karar! Transfer planı...

Fenerbahçe'de kadro planlaması kapsamında gönderilmesi gündemde olan isimlerden Ederson hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Ederson için beklenen adresten flaş karar! Transfer planı...

Brezilyalı kaleciyle ilgilenen kulüpler arasında gösterilen Juventus, 33 yaşındaki file bekçisiyle ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe'de Ederson için beklenen adresten flaş karar! Transfer planı...

İtalyan devi, Ederson transferi yerine farklı bir isme yöneldi.

Fenerbahçe'de Ederson için beklenen adresten flaş karar! Transfer planı...

Fabrizio Romano'nun haberine göre Serie A ekibi, Tottenham'dan Guglielmo Vicario transferinde sona yaklaştı.

Fenerbahçe'de Ederson için beklenen adresten flaş karar! Transfer planı...

Haberde, İtalyan kalecinin kiralık anlaşması ve satın alma opsiyonuyla Juventus'a transfer olacağı açıklandı.

Fenerbahçe'de Ederson için beklenen adresten flaş karar! Transfer planı...

Vicario'nun sağlık kontrolü ve resmi imza için pazartesi günü Torino'da olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de Ederson için beklenen adresten flaş karar! Transfer planı...

Bu gelişmeyle birlikte Juventus'un kaleci arayışını Vicario ile sonlandırması beklenirken, Fenerbahçe'nin Ederson'u elden çıkarma planı da sekteye uğrayabilir.

Fenerbahçe'de Ederson için beklenen adresten flaş karar! Transfer planı...

Sarı-lacivertliler, kadroda düşünmediği Ederson için uygun bir teklif bekliyor.

Fenerbahçe'de Ederson için beklenen adresten flaş karar! Transfer planı...

Transferde yaşanan bu gelişmeyle, Brezilyalı kaleci için olası adreslerden biri ortadan kalktı.

Fenerbahçe'de Ederson için beklenen adresten flaş karar! Transfer planı...

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#Fenerbahçe #Ederson #Juventus #Tottenham
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