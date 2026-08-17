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Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı! "Hayatım boyunca unutmayacağım"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco, Alman basınına verdiği röportajda sarı-lacivertli kulüpteki dönemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 40 yaşındaki teknik adamın sözleri gündem yarattı. İşte o sözler...

Giriş Tarihi:
Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı! "Hayatım boyunca unutmayacağım"

Geçtiğimiz sezon başında Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, takımın başına Domenico Tedesco'yu getirmişti.

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı! "Hayatım boyunca unutmayacağım"

Sarı-lacivertliler, genç teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı! "Hayatım boyunca unutmayacağım"

Çalkantılı bir dönemde takımın başına geçen Tedesco, oynattığı futbolla beğeni toplamıştı.

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı! "Hayatım boyunca unutmayacağım"

Fenerbahçe, İtalyan çalıştırıcının döneminde Süper Kupa finalinde karşılaştığı ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0'la geçerek kupayı müzesine götürmüştü.

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı! "Hayatım boyunca unutmayacağım"

Ancak geçen sezonun ikinci yarısında yaşanan düşüşün faturası Domenico Tedesco'ya kesilmiş ve ligde 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası genç çalıştırıcıyla yollar ayrılmıştı.

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı! "Hayatım boyunca unutmayacağım"

Sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanan Domenico Tedesco, çok sayıda taraftarın eşliğinde İstanbul'dan ayrılmış ve Sttutgart'ta da çok sayıda taraftar tarafından karşılanmıştı.

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı! "Hayatım boyunca unutmayacağım"

Yeni sezon öncesi Serie A ekiplerinden Bologna'nın başına geçen Tedesco, Alman basının da açıklamalarda bulundu.

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı! "Hayatım boyunca unutmayacağım"

Kicker'a konuşan İtalyan teknik adam, Fenerbahçe'deki dönemiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler:

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı! "Hayatım boyunca unutmayacağım"

"İNANILMAZ YOĞUN BİR DÖNEMDİ"

"Sadece 8 aydı ancak inanılmaz yoğunluğu olan, akılda kalıcı bir dönem haline geldi. Sadece sportif açıdan değil, çevre ve taraftarlarla yakınlık açısından da öyleydi. Son derece yoğundu."

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı! "Hayatım boyunca unutmayacağım"

"HAVALİMANINDA NASIL UĞURLANDIĞIMI UNUTMAYACAĞIM"

"Havalimanında nasıl uğurlandığımı ve Stuttgart'ta Fenerbahçeli Türk taraftarlar tarafından nasıl karşılandığımı hayatım boyunca unutmayacağım. Bologna'ya imza atmamın ardından Fenerbahçeli taraftarların paylaştığı mesajlar da beni mutlu etti."

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı! "Hayatım boyunca unutmayacağım"

"İSTANBUL'DA SON DÖNEM İNANILMAZDI"

"Geçtiğimiz günlerde Piazza Maggiore'den eve yaklaşık 15 dakika yürüdüm ve kimse beni tanımadı. Bu rahatlatıcı ve alışılmadık bir durum. Çünkü İstanbul'da son dönem inanılmazdı."

Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı! "Hayatım boyunca unutmayacağım"

Tedesco ayrıca kariyerinde kendisini en fazla etkileyen kulüplerin Schalke 04 ve Fenerbahçe olup olmadığı sorusuna, "Kesinlikle. Schalke'den ayrılmak beni uzun süre etkiledi. O dönemde hayatımın neredeyse tamamını kulübe adamıştım." yanıtını verdi.

#Galatasaray #Bologna #Jose Mourinho #Süper Kupa #Domenico Tedesco #Fenerbahçe #Serie A #SCHALKE #Schalke 04 #Stuttgart
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