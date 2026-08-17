Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe itirafı! "Hayatım boyunca unutmayacağım"
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco, Alman basınına verdiği röportajda sarı-lacivertli kulüpteki dönemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 40 yaşındaki teknik adamın sözleri gündem yarattı. İşte o sözler...
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Geçtiğimiz sezon başında Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, takımın başına Domenico Tedesco'yu getirmişti.
Sarı-lacivertliler, genç teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Çalkantılı bir dönemde takımın başına geçen Tedesco, oynattığı futbolla beğeni toplamıştı.
Fenerbahçe, İtalyan çalıştırıcının döneminde Süper Kupa finalinde karşılaştığı ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0'la geçerek kupayı müzesine götürmüştü.
Ancak geçen sezonun ikinci yarısında yaşanan düşüşün faturası Domenico Tedesco'ya kesilmiş ve ligde 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası genç çalıştırıcıyla yollar ayrılmıştı.
Sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanan Domenico Tedesco, çok sayıda taraftarın eşliğinde İstanbul'dan ayrılmış ve Sttutgart'ta da çok sayıda taraftar tarafından karşılanmıştı.
Yeni sezon öncesi Serie A ekiplerinden Bologna'nın başına geçen Tedesco, Alman basının da açıklamalarda bulundu.
Kicker'a konuşan İtalyan teknik adam, Fenerbahçe'deki dönemiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler:
"İNANILMAZ YOĞUN BİR DÖNEMDİ"
"Sadece 8 aydı ancak inanılmaz yoğunluğu olan, akılda kalıcı bir dönem haline geldi. Sadece sportif açıdan değil, çevre ve taraftarlarla yakınlık açısından da öyleydi. Son derece yoğundu."
"HAVALİMANINDA NASIL UĞURLANDIĞIMI UNUTMAYACAĞIM"
"Havalimanında nasıl uğurlandığımı ve Stuttgart'ta Fenerbahçeli Türk taraftarlar tarafından nasıl karşılandığımı hayatım boyunca unutmayacağım. Bologna'ya imza atmamın ardından Fenerbahçeli taraftarların paylaştığı mesajlar da beni mutlu etti."
"İSTANBUL'DA SON DÖNEM İNANILMAZDI"
"Geçtiğimiz günlerde Piazza Maggiore'den eve yaklaşık 15 dakika yürüdüm ve kimse beni tanımadı. Bu rahatlatıcı ve alışılmadık bir durum. Çünkü İstanbul'da son dönem inanılmazdı."
Tedesco ayrıca kariyerinde kendisini en fazla etkileyen kulüplerin Schalke 04 ve Fenerbahçe olup olmadığı sorusuna, "Kesinlikle. Schalke'den ayrılmak beni uzun süre etkiledi. O dönemde hayatımın neredeyse tamamını kulübe adamıştım." yanıtını verdi.