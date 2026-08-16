Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında forması çıkarılan çocuğa Lyon maçında ağırlayacak!

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olduğu mücadelede Fenerbahçeli bir çocuğun üzerindeki formanın çıkarılmaya çalışılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Dün oynadığımız Gençlerbirliği karşılaşmasında, üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tribünde tepkiyle karşılaşan minik taraftarımız Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı ile kulübümüzün yönetim kurulu üyeleri tarafından iletişime geçilmiştir. Göktuğ ve ailesini salı günü oynayacağımız Olimpik Lyon karşılaşmasında misafir edecek, minik taraftarımızı Fenerbahçe ailesinin sıcaklığıyla ağırlayacağız. Yaşanan olay sırasında sağduyulu ve yapıcı yaklaşımlarıyla duruma müdahale ederek Göktuğ ve ailesinin yanında olan emniyet mensuplarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir çocuğun, yalnızca gönül verdiği takımın formasını taşıdığı için tepkiyle karşılaşmasını kabul edilemez buluyor; sporun birleştirici ruhuyla ve gerçek taraftarlık anlayışıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu davranışı şiddetle kınıyoruz. Futbolun rekabeti sahada kalmalıdır. Çocukların takımlarına duyduğu sevgiye, yaşadığı heyecana ve renklerine olan bağlılığına her koşulda saygı gösterilmelidir. Çocukların tribünlerde korkmadan, özgürce ve sevdikleri takımın renkleriyle futbolun coşkusunu yaşayabildiği bir spor kültürünü hep birlikte korumak hepimizin sorumluluğudur."