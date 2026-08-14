Fenerbahçe'den kaleci planı! Ederson satılırsa o isim gelecek

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi. Adı İtalyan devi Juventus ile anılan Brezilyalı eldiven Ederson'un satılması halinde sarı-lacivertlilerin yerine transfer edeceği isim ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)