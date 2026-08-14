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Fenerbahçe'den kaleci planı! Ederson satılırsa o isim gelecek

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi. Adı İtalyan devi Juventus ile anılan Brezilyalı eldiven Ederson'un satılması halinde sarı-lacivertlilerin yerine transfer edeceği isim ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'den kaleci planı! Ederson satılırsa o isim gelecek

Geçen sezon sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan ve Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Ederson'a Juventus talip oldu.

Fenerbahçe'den kaleci planı! Ederson satılırsa o isim gelecek

Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, takımdaki en yüksek maaşı alan tecrübeli kaleciyle vedalaşmayı uygun gördü.

Fenerbahçe'den kaleci planı! Ederson satılırsa o isim gelecek

Sarı-lacivertli yönetim, İtalyan deviyle masaya oturmayı kabul etti.

Fenerbahçe'den kaleci planı! Ederson satılırsa o isim gelecek

Ardından taraflar arasında pazarlıklar başladı.

Fenerbahçe'den kaleci planı! Ederson satılırsa o isim gelecek

Geçtiğimiz sezonun başında büyük beklentilerle transfer olan Ederson, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmış ve taraftarların da tepkisini toplamıştı.

Fenerbahçe'den kaleci planı! Ederson satılırsa o isim gelecek

32 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Manchester City'den 11 milyon Euro bonservis bedeli ile kadroya katılmıştı.

Fenerbahçe'den kaleci planı! Ederson satılırsa o isim gelecek

Sarı-lacivertli formayla 36 maça çıkan Ederson, 13 maçta kalesini gole kapatırken, kalesinde de 35 gol gördü

Fenerbahçe'den kaleci planı! Ederson satılırsa o isim gelecek

Ederson'un yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen sarı-lacivertlilerin ayrıca yeni yabancı kuralı sebebiyle de yıldız eldiven ile yollarını ayırmak istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den kaleci planı! Ederson satılırsa o isim gelecek

Brezilyalı yıldızın ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin yerli bir isme yöneleceği belirtildi.

Fenerbahçe'den kaleci planı! Ederson satılırsa o isim gelecek

Fenerbahçe, Ederson'u Juventus'a sattığı an ise yerine alacağı ismi bile belirledi.

Fenerbahçe'den kaleci planı! Ederson satılırsa o isim gelecek

Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer için de Fransız ekibinden bilgi alındı.

Fenerbahçe'den kaleci planı! Ederson satılırsa o isim gelecek

Fotomaç'ın haberine göre, Ederson gittiği an, Berke Özer için pazarlıklar başlayacak.

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