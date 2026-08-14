Fenerbahçe'den kaleci planı! Ederson satılırsa o isim gelecek
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi. Adı İtalyan devi Juventus ile anılan Brezilyalı eldiven Ederson'un satılması halinde sarı-lacivertlilerin yerine transfer edeceği isim ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Geçen sezon sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan ve Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Ederson'a Juventus talip oldu.
Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, takımdaki en yüksek maaşı alan tecrübeli kaleciyle vedalaşmayı uygun gördü.