Fenerbahçe, Alexander Sörloth transferi için kesenin ağzını açacak!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin yıldız forvet için yüksek maliyetli bir teklif hazırladığı iddia edildi. İşte detaylar...
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Santrafor transferini bu hafta bitirmeyi planlayan Fenerbahçe'de ilk aday Alexander Sörloth...
Norveçli golcü için İspanya'ya çıkarma yapan Cihan Kamer, Atletico Madrid'le masaya oturdu.
Fotomaç'ın haberine göre hedef; bu hafta sonuna kadar 30 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a getirmek.
İspanyol medyasına yansıyan haberlerde; Madrid ekibi, tecrübeli golcüsünü 30 milyon eurodan aşağıya bir miktara bırakmak istemiyor.
Sarı-lacivertliler ise; fiyatı aşağıya çekmeyi hedefliyor. Dün başlayan pazarlıklarda Fenerbahçe, Juventus'un 20 milyon euroluk teklifinin üzerine çıktı ve 22 milyon euro önerdi.
İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin 25 milyon euroya kadar çıkabileceği de gelen bilgiler arasında...
Geçen sezon Madrid ekibiyle tüm kulvarlarda 54 maça çıkan Sörloth, 19 gol kaydetti.
Alexander Sörloth, Trabzonspor forması giydiği 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu.
Norveçli oyuncu, 24 kez ağları havalandırmayı başarmıştı. Sörloth, Karadeniz temsilcisiyle bir de Türkiye Kupası kazandı.
Fenerbahçe, Atletico Madrid'den senelik 7 milyon 290 bin euro maaş alan Alexander Sörloth'a 10 milyon euro net maaş artı bonuslar içeren bir teklif sundu. Norveçli'nin kazancı bonuslarla birlikte 13 milyon euroyu bulabilir.