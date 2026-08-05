Fenerbahçe, Alexander Sörloth transferi için kesenin ağzını açacak!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin yıldız forvet için yüksek maliyetli bir teklif hazırladığı iddia edildi. İşte detaylar...