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Fenerbahçe'de transfer gündemi Gabriel Martinelli!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Arsenal forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'yi transfer listesine aldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için şartları araştırdığı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de transfer gündemi Gabriel Martinelli!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk edecek.

Fenerbahçe'de transfer gündemi Gabriel Martinelli!

Kanarya'da tek hedef bu maçtan avantajlı bir skor ile ayrılarak rövanş mücadelesi öncesi moral depolamak.

Fenerbahçe'de transfer gündemi Gabriel Martinelli!

Sarı-lacivertlilerde kritik mücadele öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Fenerbahçe'de transfer gündemi Gabriel Martinelli!

İsmail Kartal'ın öğrencileri karşılaşmayı sabırsızlıkla beklerken saha dışında da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de transfer gündemi Gabriel Martinelli!

Kanarya'nın son olarak transfer gündemine dünya yıldızı Gabriel Martinelli geldi.

Fenerbahçe'de transfer gündemi Gabriel Martinelli!

Futbolcu ile ilgili sıcak gelişmeyi yurt dışından CBS Sports duyurdu.

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