Fenerbahçe'de transfer gündemi Gabriel Martinelli!
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Arsenal forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'yi transfer listesine aldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için şartları araştırdığı iddia edildi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı konuk edecek.
Kanarya'da tek hedef bu maçtan avantajlı bir skor ile ayrılarak rövanş mücadelesi öncesi moral depolamak.
Sarı-lacivertlilerde kritik mücadele öncesi hazırlıklar tamamlandı.
İsmail Kartal'ın öğrencileri karşılaşmayı sabırsızlıkla beklerken saha dışında da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.
Kanarya'nın son olarak transfer gündemine dünya yıldızı Gabriel Martinelli geldi.
Futbolcu ile ilgili sıcak gelişmeyi yurt dışından CBS Sports duyurdu.
Yer alan haberde; Gabriel Martinelli'nin pek çok takımın transfer radarında olduğu vurgulandı.
Futbolcu ile Roma ve Juventus'un yanı sıra Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği aktarıldı.
Brezilyalı yıldızın ise geleceğine dair vereceği kararda aceleci davranmayacağı belirtildi.