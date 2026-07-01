İşte Fenerbahçe'nin sır gibi sakladığı yıldız! Greenwood ve Rashford derken ters köşe

Ve Fenerbahçe transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Hücum hattına takviye yapmak için harekete geçen Kanarya, Mason Greenwood ve Marcus Rashford gibi önemli futbolcularla temas halindeydi. Ancak sarı-lacivertlilerin asıl transfer planının farklı bir yıldız olduğu ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin transferini sır gibi sakladığı ve görüşmelere başladığı o isim... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)