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Fenerbahçe'de büyük değişim kapıda! 8 ayrılık netleşti

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurul öncesi hem başkanlık yarışı hem de kadro planlaması hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde birçok ayrılık gündeme gelirken, yeni sezon öncesi kapsamlı bir kadro revizyonu bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon planlaması... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de büyük değişim kapıda! 8 ayrılık netleşti

Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurula çevrilirken, kulüpte yalnızca başkanlık yarışı değil kadro yapılanması da gündemin ilk sırasında yer alıyor.

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Fenerbahçe'de büyük değişim kapıda! 8 ayrılık netleşti

Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi transfer çalışmalarını sürdürürken, sarı-lacivertli ekipte birçok oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de büyük değişim kapıda! 8 ayrılık netleşti

Şampiyonluk hasretini sona erdirmeyi hedefleyen yönetim, gelecek sezonun kadrosunu erken şekillendirmek istiyor.

Fenerbahçe'de büyük değişim kapıda! 8 ayrılık netleşti

Özellikle 22 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasına kadar takımın büyük bölümünün hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe'de büyük değişim kapıda! 8 ayrılık netleşti

ÖNEMLİ AYRILIKLAR YAŞANACAK

Bu doğrultuda hem transfer hem de ayrılık sürecinde yoğun bir mesai harcanıyor.

Fenerbahçe'de büyük değişim kapıda! 8 ayrılık netleşti

Takımdaki kiralık oyuncuların geleceği de netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de büyük değişim kapıda! 8 ayrılık netleşti

Sezonu kiralık olarak geçiren Edson Alvarez ile yolların ayrılması beklenirken, savunma hattında önemli bir değişim yaşanabilir.

Fenerbahçe'de büyük değişim kapıda! 8 ayrılık netleşti

Yeni bir stoper transferi hedefleyen Fenerbahçe'de ayrılması muhtemel isimlerin başında Çağlar Söyüncü geliyor.

Fenerbahçe'de büyük değişim kapıda! 8 ayrılık netleşti

Kiralık olarak İtalya'ya gönderilen Diego Carlos'un bonservisini Como'nun almak istediği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de büyük değişim kapıda! 8 ayrılık netleşti

KALECİ ROTASYONUNDA DEĞİŞİM

Kaleci rotasyonunda da Fenerbahçe'yi hareketli yaz transfer dönemi bekliyor.

Fenerbahçe'de büyük değişim kapıda! 8 ayrılık netleşti

İrfan Can Eğribayat'ın yeni sezonda Samsunspor forması giymesi gündemde olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de büyük değişim kapıda! 8 ayrılık netleşti

Orta sahada ise Sofyan Amrabat için transfer piyasasında hareketlilik yaşandığı belirtiliyor. Diğer kiralık oyunculara şu aşamada ciddi bir teklif bulunmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de büyük değişim kapıda! 8 ayrılık netleşti

Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen isimler arasında Mert Hakan Yandaş ve Emre Mor da yer alıyor.

Fenerbahçe'de büyük değişim kapıda! 8 ayrılık netleşti

Teknik heyetin raporu doğrultusunda iki oyuncuyla yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de büyük değişim kapıda! 8 ayrılık netleşti

Takımın önemli isimlerinden Fred'in, ülkesine dönme fikrine artık daha sıcak baktığı ve kendisine ulaşan teklifleri değerlendirdikten sonra geleceğiyle ilgili kararını vereceği ifade edildi.

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