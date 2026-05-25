Fenerbahçe'de büyük değişim kapıda! 8 ayrılık netleşti
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurul öncesi hem başkanlık yarışı hem de kadro planlaması hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde birçok ayrılık gündeme gelirken, yeni sezon öncesi kapsamlı bir kadro revizyonu bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon planlaması... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurula çevrilirken, kulüpte yalnızca başkanlık yarışı değil kadro yapılanması da gündemin ilk sırasında yer alıyor.