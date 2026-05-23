Fenerbahçe eski yıldızı için resmen devrede! Bonservisi ortaya çıktı

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, eski yıldızını transfer etmek için harekete geçti. Alman basını sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu ile görüşmelere başladığını iddia etti. İşte detaylar... (FB spor haberi)