Her iki aday da birçok dünya yıldızını gündemine alırken, Alman basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
Kicker'in haberine göre Fenerbahçe, eski futbolcusu Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi transfer etmek için görüşmelere başladı.
Öte yandan 2 yıl sözleşmesi kalan Koreli savunmacı için 25 milyon Euro bonservis bedeli beklentisi olduğu da aktarıldı.
Haberde Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarılırken, İtalyan ekiplerinin da talip olduğu iddia edildi.
29 yaşındaki Kim Min-Jae 2023 yılında Napoli'den 50 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek savunmacının, Transfermarkt verilerine göre 25 milyon Euro değeri bulunuyor.