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Fenerbahçe eski yıldızı için resmen devrede! Bonservisi ortaya çıktı

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, eski yıldızını transfer etmek için harekete geçti. Alman basını sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu ile görüşmelere başladığını iddia etti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe eski yıldızı için resmen devrede! Bonservisi ortaya çıktı

Fenerbahçe, 6-7 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için geri sayıma geçti.

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Fenerbahçe eski yıldızı için resmen devrede! Bonservisi ortaya çıktı

Sarı-lacivertlilerde yapılacak kongrede Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışacak.

Fenerbahçe eski yıldızı için resmen devrede! Bonservisi ortaya çıktı

Öte yandan gelecek sezon yeni yönetimle beraber şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.

Fenerbahçe eski yıldızı için resmen devrede! Bonservisi ortaya çıktı

Her iki aday da birçok dünya yıldızını gündemine alırken, Alman basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe eski yıldızı için resmen devrede! Bonservisi ortaya çıktı

Kicker'in haberine göre Fenerbahçe, eski futbolcusu Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi transfer etmek için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe eski yıldızı için resmen devrede! Bonservisi ortaya çıktı

Haberde Alman devinin bu yaz yolları ayırmak istediği futbolcular içerisinde yer alan Min-Jae'nin satışına sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe eski yıldızı için resmen devrede! Bonservisi ortaya çıktı

Öte yandan 2 yıl sözleşmesi kalan Koreli savunmacı için 25 milyon Euro bonservis bedeli beklentisi olduğu da aktarıldı.

Fenerbahçe eski yıldızı için resmen devrede! Bonservisi ortaya çıktı

Haberde Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarılırken, İtalyan ekiplerinin da talip olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe eski yıldızı için resmen devrede! Bonservisi ortaya çıktı

Ayrıca, Bayern Münih'ten net olarak bonuslarla berabere yaklaşık 9 milyon Euro kazanan Min-Jae'nin Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için maaşında indirime gitmesi gerektiği de belritildi.

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