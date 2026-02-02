Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında bugün Kocaelispor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta evinde Göztepe ile berabere kalarak kritik iki puan kaybı yaşayan sarı-lacivertlilerde hedef, bugün sahadan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında hata yapmamak. Maçın zor geçeceğini belirten teknik direktör Domenico Tedesco, öğrencileriyle yaptığı toplantıda; "Hata istemiyorum. Kazanmalıyız. Kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi. İki takım bugün tarihlerinde 42'nci kez karşılaşacak. Geride kalan 41 mücadelenin 21'ini Fenerbahçe, 7'sini ise Kocaelispor kazandı. 13 karşılaşmada da taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin 74 golüne körfez ekibi 33 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı sarı-lacivertliler, taraftarının önünde 3-1 kazanmayı başarmıştı.

3 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarılacivertlilerde uzun süreli sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Archie Brown ile Levent Mercan, zorlu deplasmanda yer almayacak. Ağrıları bulunan Jhon Duran'ın da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

SON 10 MAÇTA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasında oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler, 7 kez kazandı. 3 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Yeşil-siyahlılar, rakibine karşı son galibiyeti 27 Mart 1998'de evinde oynadığı maçta 2-1'lik skorla elde etti.

SÜPER LİG'İN NAMAĞLUP TAKIMI

F.Bahçe, ligde 19 haftada 43 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan Tedesco'nun öğrencileri, 43 golle de Galatasaray ile birlikte ligin en golcü iki takımından biri.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

F.Bahçe, dün sabah yaptığı idmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmanın ana bölümünde; karşılaşmanın taktik çalışması üzerinde duruldu. Oyuncuların idmanda moralli olması ve yüzlerinin gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE MÜCADELENİN MUHTEMEL 11'LERİ

Kocaelispor: Gökhan, Balogh, Dhijsteel, Ahmet, Haidara, Show, Keita, Linetty, Churlinov, Agyei, Petkovic

Fenerbahçe: Ederson, Nelson, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba, Talisca