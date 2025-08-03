Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio isimleriyle ciddi şekilde ilgilenen Fenerbahçe'de Garnacho ismiyle ilgilenildiği haberleri çıkmıştı. Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Garnacho'nun temsilcisi Carlos Cambeiro ile bir görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe oyuncuya çubukluyu giydirmek adına tüm mali şartları zorluyor. Jose Mourinho'nun da kısa süre içinde devreye girip Arjantinli yıldızı ikna etmeye çalışacağı belirtildi. Garnacho, Mourinho'nun aradığı kanat oyuncusu tarifine uyuyor. Alejandro Garnacho'nun Fenerbahçe'nin ilgisine sıcak olduğu söylentiler arasında. Sarı-lacivertlilerde yönetim bu transferi satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle bitirmek istiyor. Yıldız oyuncu geçen sezon Manchester United formasıyla 58 maçta 11 gol 10 asistlik bir performans sergilemişti.