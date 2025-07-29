Fenerbahçe'den flaş erteleme başvurusu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde 6 Ağustos'ta Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, erteleme başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
Sarı lacivertliler, deplasmanda Feyenoord ile oynanacak olan maçtan 3 gün sonra 9 Ağustos'ta Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak ve 3 gün sonra da Hollanda temsilcisi ile rövanşa çıkacak.
Bu nedenle yönetim, 9 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak Süper Lig karşılaşmasının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunacak.
Sarı lacivertli taraftarlar da sosyal medyadan erteleme istenmesi için yönetime çağrı yaptı.