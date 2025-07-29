CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Özbek'ten anlamlı ziyaretler! Özbek'ten anlamlı ziyaretler! 11:10
F.Bahçe 6. hazırlık maçında! F.Bahçe 6. hazırlık maçında! 11:06
Fenerbahçe'den flaş erteleme başvurusu! Fenerbahçe'den flaş erteleme başvurusu! 10:54
Fırıtna'ya sürpriz öneri! Fırıtna'ya sürpriz öneri! 09:59
Galatasaray'da stoper hamlesi! Okan Buruk... Galatasaray'da stoper hamlesi! Okan Buruk... 09:36
F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! 00:24
Daha Eski
G.Saray 2 yıldızının sözleşmesini uzattı! G.Saray 2 yıldızının sözleşmesini uzattı! 00:24
F.Bahçe'nin yıldızı Ada yolunda F.Bahçe'nin yıldızı Ada yolunda 00:24
Eyüpspor'dan G.Saraylı futbolcuya talip! Eyüpspor'dan G.Saraylı futbolcuya talip! 00:24
F.Bahçe'ye genç Belçikalı! F.Bahçe'ye genç Belçikalı! 00:24
İşte Gedson'un yeni takımı! İşte Gedson'un yeni takımı! 00:23
G.Saray'da 6 oyuncu listede! G.Saray'da 6 oyuncu listede! 00:23
F.Bahçe 6. hazırlık maçında!
Fenerbahçe'den flaş erteleme başvurusu!
Canlı altın ve döviz kuru takibi 29 Temmuz 2025
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (28 Temmuz)