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Fenerbahçe'den flaş erteleme başvurusu! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'den flaş bir çıkış geldi. Sarı lacivertliler o maç için erteleme talebinde bulunacak. FB SPOR HABERLERİ Fenerbahçe Haberleri









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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde 6 Ağustos'ta Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, erteleme başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertliler, deplasmanda Feyenoord ile oynanacak olan maçtan 3 gün sonra 9 Ağustos'ta Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak ve 3 gün sonra da Hollanda temsilcisi ile rövanşa çıkacak.