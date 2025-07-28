TRANSFER HABERİ: Milan Skriniar transferinde mutlu son! İşte sözleşme detayları
Şampiyonlar Ligi elemelerine sayılı gün kala transferde gaza basan Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde mutlu sona ulaştı. PSG ile bonservis konusunda anlaşan sarı-lacivertliler, kısa süre içerisinde Slovak yıldızı İstanbul'a getirecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak gelen ve sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Milan Skriniar, sözleşmesi bitinde PSG'ye geri dönmüştü.
Oyuncudan çok memnun olan Fenerbahçe, Slovak stoperin tapusunu almak için haziran ayından bu yana Paris Saint-Germain'le görüşmelerini sürdürüyordu. Aylardır süren görüşmeler sonuç verdi ve sarı-lacivertliler, Fransız ekibinin inadını kırarak orta yolu buldu ve anlaşma sağladı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Daha önce Milan Skriniar'la da söz kesen Fenerbahçe, oyuncu için uçuş planı yaptı. Fotomaç'ın haberine göre, Skriniar, birkaç gün içinde İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan 4 yıllık sözleşmeye imzayı atacak.
2029'a kadar sarı-lacivertli formayı giyecek olan 30 yaşındaki oyuncu, bonuslar dahil senelik 8.5 milyon euro kazanacak. PSG'ye de bonservis olarak 12 milyon euro ödenecek. Bu para 4 yıllık vadede eşit taksitler halinde verilecek.
MOU'NUN İLK SIRASINDAYDI
Fenerbahçe, her ne kadar Jhon Duran ve Archie Brown'u kadroya katsa da teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer listesinin ilk sırasında Milan Skriniar vardı. Slovak stoperin transferine en fazla sevinen ise kuşkusuz Jose oldu.
YENİ KAPTAN OLACAK
Teknik direktör Jose Mourinho, Slovakya Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Skriniar'ı bu sezon saha içi lideri yapacak. Slovak stoper, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı olacak. İrfan Can Kahveci ise ikinci kaptanlığa yükselecek. Geçen sezon Dzeko 1., Tadic 2. kaptandı.