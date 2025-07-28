TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den kaleye sürpriz hamle! Genç file bekçisi listede
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, kaleci transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 28.07.2025 - 22:57
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci mevkisi için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
İtalyan gazeteci Lorenzo Lepore'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden FK TSC Backa Topola'nın 22 yaşındaki kalecisi Veljko Ilic'i transfer listesine aldı.
Haberde, Fenerbahçe'nin genç file bekçisini bu yaz kadrosuna katıp gelişimini sürdürmesi için mevcut kulübüne kiralamayı planladığı ifade edildi.