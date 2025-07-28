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Beşiktaş'ta 8 imza Beşiktaş'ta 8 imza 20:52
Beşiktaş'ın maçını Munuera yönetecek Beşiktaş'ın maçını Munuera yönetecek 20:10
Skriniar transferinde flaş gelişme! Skriniar transferinde flaş gelişme! 20:07
G.Saray'dan tarihi imza töreni! G.Saray'dan tarihi imza töreni! 18:39
G.Saray 2 yıldızının sözleşmesini uzattı! G.Saray 2 yıldızının sözleşmesini uzattı! 17:59
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü... Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü... 16:58
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F.Bahçe'ye genç Belçikalı! F.Bahçe'ye genç Belçikalı! 16:39
Eyüpspor'dan G.Saraylı futbolcuya talip! Eyüpspor'dan G.Saraylı futbolcuya talip! 16:10
Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü 15:20
F.Bahçe'nin yıldızı Ada yolunda F.Bahçe'nin yıldızı Ada yolunda 15:12
G.Saray'da 6 oyuncu listede! G.Saray'da 6 oyuncu listede! 14:20
İşte Gedson'un yeni takımı! İşte Gedson'un yeni takımı! 13:36
F.Bahçe hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü
Skriniar transferinde flaş gelişme!
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