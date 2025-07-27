TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mimovic için sürpriz karar!
Fenerbahçe'de takımdaki geleceği merak konusu haline gelen Mimovic, için sürpriz bir karar çıktı. İşte Sırp futbolcu hakkında yaşanan gelişmeler...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 27.07.2025 - 10:26
Fenerbahçe'de sezon öncesi hazırlıklar devam ederken takımdaki geleceği merak konusu haline gelen isimlerden birisi de Mimovic oldu.
Son olarak Sırp futbolcu hakkında kritik karar verildi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan ancak yabancı kuralı nedeniyle Zenit'e kiralanan Mimovic, gönderiliyor.