Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Portekiz ekibi Benfica ile kozlarını paylaşacak. Hazırlık maçlarında aldığı başarılı sonuçların ardından Portekiz kampını namağlup tamamlamak isteyen Mourinho'nun öğrencileri, galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Benfica ise sarı-lacivertlileri yenerek sezona ve Avrupa'ya yüksek motivasyonla başlamak istiyor. Peki Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica ile kozlarını paylaşacak. Lizbon'daki Estádio da Luz'da oynanacak karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun da formasını giydiği kadrosuyla, Benfica, evinde galibiyet hedefliyor. Fenerbahçe ise Portekiz kampını galibiyetle tamamlayarak İstanbul'a yüksek motivasyonla dönmeyi planlıyor. Peki Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica - Fenerbahçe maçı 26 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

HEDEF 4'TE 4

2025-2026 sezonu hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, bu maçla birlikte kamp sürecini tamamlayacak. Jose Mourinho'nun liderliğinde yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, daha önce Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı 2-0 ve Suudi Arabistan'ın güçlü takımı Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup ederek hazırlık maçlarında üçte üç yaptı. Yeni transfer Jhon Duran'ın Al-Ittihad karşısında attığı iki gol, takımın hücum gücünü gözler önüne sererken, bu maçta da gözler Duran ve diğer yıldızlarda olacak. Fenerbahçe, Benfica karşısında galibiyet serisini sürdürerek moral depolamak ve Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu öncesi taraftarlarına güven vermek istiyor.

GÖZLER KEREM'DE

Benfica ise Portekiz Ligi'nde geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun da kadrosunda yer aldığı kırmızı-beyazlılar, Teknik Direktör Roger Schmidt yönetiminde dinamik ve hücum odaklı bir oyun sergilemeyi planlıyor. Daha önce oynadıkları hazırlık maçlarında AS Nancy Lorraine'i 2-1 mağlup eden Benfica, Galatasaray'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu'nun kanatlardaki performansıyla dikkat çekiyor.