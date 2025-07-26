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G.Saray hazırlık maçında galip! G.Saray hazırlık maçında galip! 22:53
Aslan Osimhen'e kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... Aslan Osimhen'e kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 22:17
Leroy Sane'den ilk üçlü! Leroy Sane'den ilk üçlü! 20:54
F.Bahçe'den Skriniar'a yeni teklif! F.Bahçe'den Skriniar'a yeni teklif! 19:06
Trabzonspor hazırlık maçında Ümraniyespor'u geçti! Trabzonspor hazırlık maçında Ümraniyespor'u geçti! 18:53
G.Saray Osimhen'de geri sayıma geçti! G.Saray Osimhen'de geri sayıma geçti! 18:23
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Galatasaray-Strasbourg | CANLI İZLE Galatasaray-Strasbourg | CANLI İZLE 18:01
Benfica-Fenerbahçe | CANLI İZLE Benfica-Fenerbahçe | CANLI İZLE 17:42
Yıldırım ile Akın arasında tartışma! Yıldırım ile Akın arasında tartışma! 16:16
G.Saray'dan dev transfer hamlesi! G.Saray'dan dev transfer hamlesi! 15:48
Beşiktaş'tan flaş Gedson kararı! Beşiktaş'tan flaş Gedson kararı! 13:59
Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! 13:56
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F.Bahçe'den Skriniar'a yeni teklif!
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