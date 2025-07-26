Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz’in köklü kulüplerinden Benfica ile karşı karşıya geliyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Portekiz kampındaki son maçında Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Trendyol Süper Lig'e öncesinde önemli bir teste çıkıyor. Benfica - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica ile kozlarını paylaşıyor. Benfica'nın stadı Estádio da Luz'da oynanan karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun da formasını giydiği kadrosuyla, Benfica, evinde galibiyet hedefliyor. Fenerbahçe ise Portekiz kampını galibiyetle tamamlayarak İstanbul'a yüksek motivasyonla dönmeyi planlıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Veloso, Aursnes, Barrenechea, Rios, Kerem, Pavlidis

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Archie Brown, Fred, Amrabat, İrfan Can, Szymanski, Oğuz, En-Nesyri

Benfica - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

BENFICA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica - Fenerbahçe maçı 26 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

HEDEF 4'TE 4

2025-2026 sezonu hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe'nin, bu maçla birlikte kamp süreci sona erecek. Jose Mourinho'nun liderliğinde yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, daha önce Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı 2-0 ve Suudi Arabistan'ın güçlü takımı Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup ederek hazırlık maçlarında üçte üç yaptı. Yeni transfer Jhon Duran'ın Al-Ittihad karşısında attığı iki gol, takımın hücum gücünü gözler önüne sererken, bu maçta da gözler Duran ve diğer yıldızlarda. Fenerbahçe, Benfica karşısında galibiyet serisini sürdürerek moral depolamak ve Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu öncesi taraftarlarına güven vermek istiyor.

GÖZLER KEREM'DE

Benfica ise Portekiz Ligi'nde geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun da kadrosunda yer aldığı kırmızı-beyazlılar, Teknik Direktör Bruno Lage yönetiminde dinamik ve hücum odaklı bir oyun sergilemeyi planlıyor. Daha önce oynadıkları hazırlık maçlarında AS Nancy Lorraine'i 2-1 mağlup eden Benfica, Galatasaray'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu'nun kanatlardaki performansıyla dikkat çekiyor.