Aziz Yıldırım ve Hakan Bilal Kutlualp, YDK Toplantısı'na aynı tekneyle geldi

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım ve başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, yüksek divan kurulu toplantısına aynı tekneyle geldi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve eylül ayında yapılması planlanan seçimde başkanlığa adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, yüksek divan kurulu toplantısına aynı yat ile katıldı.