Mourinho'dan taraftarların tepkisini çeken açıklama! "Fenerbahçe bir..."
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Portekiz'de hazırlıklar devam ediyor. Kanarya'da hazırlıklar sürerken Teknik Direktör Jose Mourinho'dan yabancı basına flaş açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcının o sözleri ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 24.07.2025 - 15:07 Güncelleme Tarihi: 24.07.2025 - 15:09
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Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad ile karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertlilerin 4-0 galip geldiği mücadelenin ardından Teknik Direktör Jose Mourinho, ülkesinin basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...
"BU BİR BÜTÇE MESELESİ"
"Önemli olan takımın büyümesi ve yeni oyuncuların takıma entegre olması. Elbette farklı silahlarımız ve gücümüz var ancak bu bir bütçe meselesi. Yine de deneyeceğiz. Şimdi sırada UEFA Şampiyonlar Ligi var."
"F.BAHÇE BİR AVRUPA LİGİ TAKIMIDIR"
"İki farklı dünya... Gerçekçi olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ne gidersek finansal açıdan harika olur ancak sportif açıdan Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır."
"XABI ALONSO DOĞRU SEÇİM"
"Başkan Florentino Perez'in kariyeri boyunca ve Real Madrid'i yönetirken çok fazla hata yaptığını düşünmüyorum. İster oyuncularla ister teknik direktörlerle olsun."