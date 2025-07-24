Mourinho'dan taraftarların tepkisini çeken açıklama! "Fenerbahçe bir..."

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Portekiz'de hazırlıklar devam ediyor. Kanarya'da hazırlıklar sürerken Teknik Direktör Jose Mourinho'dan yabancı basına flaş açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcının o sözleri ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...