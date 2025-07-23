Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman ve saat? FB hazırlık maçı hangi kanalda? | TIKLA İZLE

Yeni sezonun çalışmalarını Portekiz kampında devam eden Fenerbahçe, bu kez Suudi Arabistan'ın güçlü temsilcisi Al-Ittihad ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde kadrosunu test eden sarı-lacivertliler, sahaya formunu artırmak ve taktiksel planlarını pekiştirmek için çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman ve saat? FB hazırlık maçı hangi kanalda?