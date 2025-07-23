Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman ve saat? FB hazırlık maçı hangi kanalda? | TIKLA İZLE
Yeni sezonun çalışmalarını Portekiz kampında devam eden Fenerbahçe, bu kez Suudi Arabistan'ın güçlü temsilcisi Al-Ittihad ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde kadrosunu test eden sarı-lacivertliler, sahaya formunu artırmak ve taktiksel planlarını pekiştirmek için çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman ve saat? FB hazırlık maçı hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, önemli bir sınav için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan futbolunun köklü ekiplerinden Al-Ittihad ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde tempoyu yükselten Fenerbahçe, bu mücadeleyle hem taktiksel uyumu test edecek hem de Şampiyonlar Ligi maratonu öncesi eksik noktaları görme fırsatı yakalayacak. Peki, Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı ne zaman ve saat? FB hazırlık maçı hangi kanalda?
FENERBAHÇE-AL-ITTIHAD MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Al-Ittihad hazırlık maçı 23 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.
Estadio Municipal de Portimao'da oynanacak Fenerbahçe-Al-Ittihad maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
JHON DURAN İLK 11'DE OLACAK MI?
Yaz transfer döneminin dikkat çeken transferlerinden biri olan Jhon Duran, Fenerbahçe ile çalışmalarını sürdürüyor.
Portekiz kampına geç katılan, bundan dolayı ilk 2 hazırlık maçını kaçıran Kolombiyalı futbolcunun Al-Ittıhad karşısında oynayıp oynamayacağı ise futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Suudi Arabistan ekibi karşısında etkili bir performans ortaya koymayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde, Jhon Duran'ın da kadroda olacağı tahmin ediliyor.
SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK
Al-Ittihad ile hazırlık maçı oynayacak Fenerbahçe'de 3 futbolcunun forma giymesi beklenmiyor.
Kanarya'da; Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek Suudi Arabistan ekibine karşı takımını yalnız bırakacak.
FENERBAHÇE KAMP KADROSU
Portekiz'de çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'in kamp kadrosu şöyle:
İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.
FENERBAHÇE'NİN OYNADIĞI MAÇLAR
Sezon öncesi çalışmalarının İstanbul etabında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, Portekiz kampında ise iki hazırlık maçı oynadı. Kanarya, ilk maçında Portimonense'yi 2-1, ikinci maçında UD Leiria'yı 2-0 mağlup etti.
PORTEKİZ'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, 22 Temmuz Salı günü tek antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel çalışmalar ve dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.