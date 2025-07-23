CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Diego Carlos'a teklif! F.Bahçe'de Diego Carlos'a teklif! 09:34
G.Saray'a Dünya yıldızı kaleci! G.Saray'a Dünya yıldızı kaleci! 09:18
G.Saray'dan Tete açıklaması! G.Saray'dan Tete açıklaması! 00:11
Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe isyanı! Aziz Yıldırım'dan F.Bahçe isyanı! 00:11
G.Saray'dan KAP'a bildirim geldi! G.Saray'dan KAP'a bildirim geldi! 00:11
Hakan'ın menajerinden flaş açıklama! Hakan'ın menajerinden flaş açıklama! 00:11
Daha Eski
G.Saray'dan Icardi açıklaması! G.Saray'dan Icardi açıklaması! 00:11
F.Bahçe'ye Xhaka şoku! F.Bahçe'ye Xhaka şoku! 00:11
Ahmetcan'ın yeni adresi belli oldu! Ahmetcan'ın yeni adresi belli oldu! 00:11
Trabzonspor'dan fesih açıklaması geldi! Trabzonspor'dan fesih açıklaması geldi! 00:11
F.Bahçe'ye Fransız sol kanat! F.Bahçe'ye Fransız sol kanat! 00:11
G.Saray'da Frankowski gelişmesi! G.Saray'da Frankowski gelişmesi! 00:11
F.Bahçe'de Diego Carlos'a teklif!
F.Bahçe'den orta sahaya Onyedika hamlesi!
Canlı altın ve döviz kuru takibi 23 Temmuz 2025
💥Süper Loto çekildi (22 Temmuz)