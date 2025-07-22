TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İtalya çıkarması! Sol kanat...
Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Sol kanat transferini için rotasını İtalya'ya çeviren sarı-lacivertliler, Fransız yıldızı kadrosuna katmayı hedefliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem sol kanat. Sarı-Lacivertliler'in bu bölge için Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi gündemine aldığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre, Kanarya'nın geçtiğimiz günlerde Sunderland'e transferi son anda iptal olan Fransız futbolcu için ilerleyen günlerde İtalyan ekibiyle görüşmelere başlaması bekleniyor.
İtalyan ekibinin oyuncu için 15-20 milyon Euro arasında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen haberler arasında.
Geride kalan sezonda Sassuolo formasıyla Serie B'de 34 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 19 gol, 6 asistlik performans sergileyerek takımının Serie A'ya yükselmesinde önemli rol oynadı.
2 YIL DAHA KONTRATI VAR
İtalyan ekibiyle 2027 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği de gelen haberler arasında.
Yıldız futbolcuya güncel verilere göre 15 milyon Euro değer biçiliyor.