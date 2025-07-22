TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İtalya çıkarması! Sol kanat...

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Sol kanat transferini için rotasını İtalya'ya çeviren sarı-lacivertliler, Fransız yıldızı kadrosuna katmayı hedefliyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)