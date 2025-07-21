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Ezeli rakipler arasında dev takas! Ezeli rakipler arasında dev takas! 23:02
G.Saray'da ayrılık! G.Saray'da ayrılık! 22:13
F.Bahçe'den Xhaka hamlesi! F.Bahçe'den Xhaka hamlesi! 21:29
G.Saray'a Fransız yetenek! G.Saray'a Fransız yetenek! 20:46
Trabzonspor'da flaş ayrılık! Trabzonspor'da flaş ayrılık! 18:45
Inter'den flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Inter'den flaş Hakan Çalhanoğlu açıklaması! 18:08
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Fatih Tekke'den flaş açıklamalar! Fatih Tekke'den flaş açıklamalar! 17:13
G.Saray'da Yunus hayalini açıkladı! G.Saray'da Yunus hayalini açıkladı! 16:32
Trabzonspor'da o ismin transferi durduruldu! Trabzonspor'da o ismin transferi durduruldu! 16:02
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor 15:53
Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor 15:47
Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu! 13:55
Van Persie'den F.Bahçe yorumu: Aklıma ilk gelen...
Ezeli rakipler arasında dev takas!
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