UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile Feyenoord eşleşti.

Hollanda ekibinin teknik direktörü olan Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcusu Robin van Persie kura çekiminin ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Hollanda basınına Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesini değerlendiren Robin van Persie, "Harika eşleşme. Aslında muhtemel rakipleri görünce Fenerbahçe ile eşleşeceğimizi hissettim. Çünkü benim için özel bir takım. Tabii şimdi Fenerbahçe taraftarı değil, Feyenoord'un hocası olarak rakip olacağım. Yapacak bir işimiz var, o da turu geçmek." ifadelerini kullandı.

"ATMOSFER HARİKAYDI"

Fenerbahçe taraftarının yarattığı atmosfer hakkında konuşan genç teknik adam, "Aklıma ilk gelen taraftarlar. Tıpkı bizde olduğu gibi, atmosfer hem iç sahada hem de deplasmanda her zaman harikaydı. Bu açıdan bakıldığında, iki maçın deneyimi kesinlikle mükemmel olacak." dedi.

Eşleşmenin ilk maçı 5-6 Ağustos'ta, rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak.