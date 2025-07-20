Corriere dello Sport'un haberinde, Hakan'ın 2026'de her halükarda Inter'den ayrılacağı çünkü 32 yaşına geleceği ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalacağı yazılırken, şayet bu yaz ayrılırsa Inter'in yerini kolayca doldurabileceğini düşünmediği yazıldı.