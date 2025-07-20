Fenerbahçe'de, yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertliler, orta sahaya takviye yapmak isterken gündemine ise Hakan Çalhanoğlu'nu almıştı.
Milli futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye son olarak Inter'den kötü haber geldi.
INTER HAKAN'I BIRAKMIYOR
Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nu en az 1 sezon daha kadrosunda tutmak istediği ve kendisinden de bu yönde bir onay beklediği öğrenildi.
İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Cristian Chivu'nun, Hakan'ı kulübün temel unsurlarından biri olarak gördüğü ve Lautaro Martinez ile arasını düzeltebileceğine inandığı belirtildi.
Corriere dello Sport'un haberinde, Hakan'ın 2026'de her halükarda Inter'den ayrılacağı çünkü 32 yaşına geleceği ve sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalacağı yazılırken, şayet bu yaz ayrılırsa Inter'in yerini kolayca doldurabileceğini düşünmediği yazıldı.
Haberde son olarak geleceğine dair nihai kararı Hakan Çalhanoğlu'nun vereceği vurgulandı.