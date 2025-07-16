Transfer döneminde Brown için Fenerbahçe ile yarışa giren Milan, İngiliz futbolcuyu sarı-lacivertlilere kaptırdı.
İtalyan ekibinin ısrarla kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki oyuncunun tercihini İstanbul'dan yana kullanmasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da devreye girmesi etkili oldu.
Sabah'ın haberine göre İngiliz oyuncunun F.Bahçe'yi tercihinde serbest kalma bedeli de etkili oldu. Milan, Brown'un sözleşmesine 50 milyon Euro'luk bir serbest kalma bedeli koymak isterken, genç futbolcu bu rakamı çok yüksek bulduğunu ve kariyer planları açısından daha esnek bir madde istediğini İtalyan yetkililere iletti.
Fenerbahçe ise Brown'un bu talebini dikkate alarak, sözleşmeye 20 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi ekledi. İki tarafın da kazandığı bir anlaşma gerçekleşti.
Anlaşmaya göre F.Bahçe, oyuncunun bir sonraki satışından %10'luk payı Gent'e verecek.
Jose Mourinho'nun onayı ile takıma kazandırılan 1.90'lık sol bekin Avrupa maçlarında direkt sahada olması planlanıyor. Jose Mourinho'nun İngiliz oyuncu ile antrenmanların dışında taktik anlamda bir toplantı yaparak planlarından da bire bir bahsedeceği öğrenildi.
Belçika Ligi'nde 48 maça çıkan Archie Brown, 1 gol atarken 6 kez de asistkatkısı sağladı.