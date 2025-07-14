Sarı-lacivertli formayı da 123 kez sırtına geçiren Zajc, 20 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı. Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2026'da sona erecek Miha Zajc'ın Transfermarkt verilerine göre 1 milyon 500 bin Euro'luk değeri bulunuyor.