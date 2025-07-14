TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık! Kampa götürülmemişti
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kadro planlaması da yavaş yavaş şekilleniyor. Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen ve Portekiz kampına da götürülmeyen futbolcu, Hırvat basınının iddiasına göre Hırvatistan ekibi ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.
Şampiyonluk hasretine son vermek için Jose Mourinho liderliğinde güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde kadro planlaması da şekilleniyor.
Bu doğrultuda yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve Portekiz kampına da götürülmeyen Sloven orta saha Miha Zajc içi Hırvat basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
Germanijak'ın iddiasına göre Miha Zajc Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına vardı.
Haberde ayrıca sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği ve antrenmanlara almadığı Zajc için herhangi bir bonservis talebinin olmaması durumunda imzalar atılacak.
Ocak 2019'da Empoli'den 3 milyon 500 bin Euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan 31 yaşındaki Miha Zajc, geçen sezonu kiralık olarak Toulouse'da geçirmişti. Fransız ekibi ile 22 maçta forma giyen Sloven futbolcu yalnızca 461 dakika süre aldı.
Sarı-lacivertli formayı da 123 kez sırtına geçiren Zajc, 20 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı. Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2026'da sona erecek Miha Zajc'ın Transfermarkt verilerine göre 1 milyon 500 bin Euro'luk değeri bulunuyor.