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G.Saray'a yıldız sağ bek! G.Saray'a yıldız sağ bek! 09:31
Ahmet Çakar'dan flaş Jose Mourinho sözleri! Ahmet Çakar'dan flaş Jose Mourinho sözleri! 09:29
Beşiktaş'tan scout transferi! Beşiktaş'tan scout transferi! 09:06
F.Bahçe'den Milan'a flaş gönderme! Brown için... F.Bahçe'den Milan'a flaş gönderme! Brown için... 00:35
F.Bahçe'den Milan'a flaş gönderme! Brown için... F.Bahçe'den Milan'a flaş gönderme! Brown için... 00:34
Beşiktaş GAİN Ismael Kamagate'yi transfer etti Beşiktaş GAİN Ismael Kamagate'yi transfer etti 00:18
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F.Bahçe'ye 3. Lig'den flaş transfer! F.Bahçe'ye 3. Lig'den flaş transfer! 00:18
Milan Jakobs'un peşinde! Milan Jakobs'un peşinde! 00:18
G.Saray'dan gollü prova! G.Saray'dan gollü prova! 00:06
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 00:06
Orkun Kökçü İstanbul'da! Orkun Kökçü İstanbul'da! 00:06
Orkun Kökçü'nün duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı Orkun Kökçü'nün duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı 00:06
Ahmet Çakar'dan flaş Jose Mourinho sözleri!
Bissouma o maçta sahada olacak! F.Bahçe...
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