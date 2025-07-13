FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan flaş Jose Mourinho sözleri!
Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çakar, sarı lacivertlilerin transfer harekatı ve teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
Ahmet Çakar kendisine yöneltilen, "Fenerbahçe bu sezon transferde ağır gidiyor ama önemli oyuncuları alıyor. Duran transferini yaptılar, Asensio sırada ve daha takıma takviyeler olacak. Nasıl buluyorsunuz yol haritasını?" sorusunu yanıtladı.
Ahmet Çakar, "Sağlıksız bulmuyorum. Önemli olan hangi kalitede, hangi kariyerde alırsanız alın, oyuncunun takıma adapte olması gerek." dedi.
Çakar ayrıca, "Fenerbahçe'ye nice ünlü futbolcular geldi. Adapte olamayıp başarısız oldular."
"Yıllar önce Ortega geldi, aynı şekilde."
"Bana göre Fenerbahçe'de asıl sorun, Jose Mourinho."
"O hâlâ geçmişte yaşıyor. Hayatı boyunca çok ama çok iyi oyuncularla çalıştı."
"Geçen yılki performansı koskoca bir sıfır. Bakalım bu sene ne yapacak?" ifadelerini kullandı.