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FENERBAHÇE HABERİ: Ahmet Çakar'dan flaş Jose Mourinho sözleri! Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Çakar, sarı lacivertlilerin transfer harekatı ve teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri









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Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Çakar kendisine yöneltilen, "Fenerbahçe bu sezon transferde ağır gidiyor ama önemli oyuncuları alıyor. Duran transferini yaptılar, Asensio sırada ve daha takıma takviyeler olacak. Nasıl buluyorsunuz yol haritasını?" sorusunu yanıtladı.