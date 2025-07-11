TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Pepe aşkı! İngiizler de devreye girdi

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Pepe aşkı! İngiizler de devreye girdi

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jhon Duran transferinin ardından gündemde kanat takviyesi var. Sarı laciverliler bu bölge için listesine Porto'da oynayan Pepe'yi ekledi. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ