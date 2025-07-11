TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Pepe aşkı! İngiizler de devreye girdi
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Jhon Duran transferinin ardından gündemde kanat takviyesi var. Sarı laciverliler bu bölge için listesine Porto'da oynayan Pepe'yi ekledi. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Brezilya basınında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Porto'da forma giyen yıldız futbolcu Pepe ile yakından ilgileniyor.
Sarı-lacivertliler'in transfer listesine aldığı Sambacı'ya, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest da talip. Porto ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Hem hızı hem de teknik kapasitesiyle dikkat çeken Pepe, geçtiğimiz sezon Porto formasıyla sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.