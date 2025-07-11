Fenerbahçe, Senegalli orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall'ı kadrosuna kattı.
Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan bilgiye göre, 18 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı.
Fall, son olarak Senegal ekibi Essamaye FC forması giydi.
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FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Abdou Aziz Fall Fenerbahçe'de Kulübümüz, Senegal'in Essamaye kulübünde forma giyen Abdou Aziz Fall'un transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. 5 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/QCFxYkq7e3— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 11, 2025