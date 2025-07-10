Fenerbahçe, stat ismi ve Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğu için Chobani firması ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, stat isim sponsorluğu ve Futbol A Takımımızın Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlamıştır."
Kamuoyu Bilgilendirme Kulübümüz, stat isim sponsorluğu ve Futbol A Takımımızın Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 10, 2025