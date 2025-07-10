Fenerbahçe, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, stat ismi ve Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğu için Chobani firması ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, stat isim sponsorluğu ve Futbol A Takımımızın Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlamıştır."