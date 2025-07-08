Trendyol Süper Lig'de 11 yıla çıkan şampiyonluk hasretini yeni sezonda sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Birçok isimle yollarını ayırmak isteyen sarı-lacivertlilerin satış listesine koyduğu isme 5 takım birden talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, bir yandan da kadro planlaması şekilleniyor.
Sarı-lacivertlilerde Mourinho'nun şans vermediği ve yeni sezonda da kadroda düşünülmeyen birçok isimle yolların ayrılması planlanıyor.
Bu doğrultu da yaklaşık 19 oyuncuyla yollarını ayırmayı hedefleyen Kanarya'da kadroda düşünülmeyen isme talipler çıktı.
Yaşadığı sakatlık problemleri ve Jose Mourinho takımın başına geldikten sonra forma süresi oldukça azalan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'ya 5 takım talip oldu.
Fotomaç'ın haberine göre, 29 yaşındaki stopere eski takımları Bahia ve Udinese'nin yanısıra, Fransa'dan Nantes, Brezilya'dan Internacional ve İtalya'dan Atalanta'nın talip olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği futbolcu için 5 milyon Euro'luk bir bonservis talebi olduğu belirtildi.
2023 yazında 8 milyon 310 bin Euro'luk bedelle Udinese'den kadroya katılan Rodrigo Becao, sezonun ilk yarısında iyi bir performans sergilese sakatlık sebebiyle ikinci yarıda forma giyememişti.
2024/2025 sezonunda da Mourinho yönetiminde çok fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki futbolcu, 15 maçta 886 dakika süre aldıktan sonra geçirdiği çapraz bağ sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.
Fenerbahçe forması ile 37 maça çıkan Becao, 2 gol ve 1 asist kaydetti. Sarı-lacivertlilerle mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek Brezilyalı'nın Transfermarkt verilerine göre 5.5 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.