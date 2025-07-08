TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Becao piyangosu!

Trendyol Süper Lig'de 11 yıla çıkan şampiyonluk hasretini yeni sezonda sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Birçok isimle yollarını ayırmak isteyen sarı-lacivertlilerin satış listesine koyduğu isme 5 takım birden talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)