Jose Mourinho’nun yeni yardımcıları belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho’nun 2025-26 sezonunda görev yapacak yeni yardımcıları belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpte Mourinho’nun ekibine katılan isimler Antonio Dias, Joao Tralhao ve Pedro Machado oldu.