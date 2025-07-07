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G.Saray'dan yılın transfer bombası! G.Saray'dan yılın transfer bombası! 11:39
G.Saray'a transferde şok haber! Teklif reddedildi G.Saray'a transferde şok haber! Teklif reddedildi 10:56
F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlıyor! F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlıyor! 10:42
Ada'dan Semih Kılıçsoy'a kanca Ada'dan Semih Kılıçsoy'a kanca 10:27
F.Bahçe'ye Ada'dan yıldız isim geliyor! F.Bahçe'ye Ada'dan yıldız isim geliyor! 10:25
G.Saray'dan İtalya çıkarması! G.Saray'dan İtalya çıkarması! 09:50
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F.Bahçe Osayi'ye veda etti! F.Bahçe Osayi'ye veda etti! 08:57
F.Bahçe'den Kostic hamlesi! Yönetim kolları sıvadı F.Bahçe'den Kostic hamlesi! Yönetim kolları sıvadı 22:33
Beşiktaş'tan Cerny operasyonu! Beşiktaş'tan Cerny operasyonu! 22:24
Beşiktaş'a Gürcü kanat! Beşiktaş'a Gürcü kanat! 22:23
Galatasaray'a büyük müjde! Osimhen takımda kalıyor Galatasaray'a büyük müjde! Osimhen takımda kalıyor 22:20
Galatasaray'a büyük müjde! Osimhen takımda kalıyor Galatasaray'a büyük müjde! Osimhen takımda kalıyor 22:18
F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlıyor!
F.Bahçe'ye Ada'dan yıldız isim geliyor!
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