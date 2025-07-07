Fenerbahçe'yi uçuracak kanat! Yeni transfer İngiltere'den geliyor...
Son dakika FB haberleri... Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin'in ayrıldığından sonra sol kanat arayışlarına devam eden Fenerbahçe, aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte ayrıntılar...
YAĞIZ DEMİRTAŞ| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 07.07.2025 - 10:26 Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 - 10:38
Karşılıklı görüşmelerin ardından olumlu seyreden ancak bazı pürüzlere takılan transferin ilerlemesi için oyuncu da radikal bir karara imza attı.
F.BAHÇE İÇİN MENAJERİ İLE YOLLARINI AYIRDI
Trossard, sarı lacivertli formayı giymek için, Fenerbahçe'den bazı taleplerde bulunan menajeri ile yollarını ayırdı.
RESMİ TEKLİF YAPILDI
Sarı lacivertliler de bu gelişme sonrası oyuncunun bonservisi için kulübü Arsenal'e resmi teklif sundu.