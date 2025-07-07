Fenerbahçe, Kyle Walker-Peters'e imza parası ve 2.4 milyon avro yıllık ücret teklif etti.
Sarı-Lacivertli ekip, transferdeki rakiplerine göre çok daha iyi bir teklif sundu.
Geçtiğimiz günlerde 28 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın da devrede olduğu iddia edilmişti.
Oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.
🎙️ @ErdemAkbs: Fenerbahçe, Kyle Walker-Peters'e imza parası ve 2.4 milyon avro yıllık ücret teklif etti. Sarı-Lacivertli ekip, transferdeki rakiplerine göre çok daha iyi bir teklif sundu. pic.twitter.com/VpbR3Hw83K— A Spor (@aspor) July 7, 2025