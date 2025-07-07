Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, sağ bek konusunda sürpriz bir ismin peşine düştü. Sarı lacivertliler, bonservisi elinde olan Kyle Walker-Peters'e teklifini sundu. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe, Kyle Walker-Peters'e imza parası ve 2.4 milyon avro yıllık ücret teklif etti.

Sarı-Lacivertli ekip, transferdeki rakiplerine göre çok daha iyi bir teklif sundu.

Geçtiğimiz günlerde 28 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın da devrede olduğu iddia edilmişti.

Oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.