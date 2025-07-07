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Fenerbahçe'ye milli santrfor! Cenk Tosun'un yerine... Fenerbahçe'ye milli santrfor! Cenk Tosun'un yerine... 22:39
F.Bahçe ayrılığı duyurdu F.Bahçe ayrılığı duyurdu 19:52
Tekke'den flaş transfer açıklaması! Tekke'den flaş transfer açıklaması! 18:07
F.Bahçe'de laktat ve kuvvet testi yapıldı! F.Bahçe'de laktat ve kuvvet testi yapıldı! 16:42
Trabzonspor'dan orta saha hamlesi! Trabzonspor'dan orta saha hamlesi! 15:36
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F.Bahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor! F.Bahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor! 15:36
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Okan Buruk'tan flaş Zaniolo kararı! Bunu kimse beklemiyordu Okan Buruk'tan flaş Zaniolo kararı! Bunu kimse beklemiyordu 14:10
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