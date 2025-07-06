Jose Mourinho o isimleri yollayacak! Fenerbahçe'de flaş değişim...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho geçtiğimiz sezonu tamamen unuttu ve bu sezona odaklandı. Sarı lacivertlilerde kadro konusunda ise büyük bir değişime gidilecek. Portekizli hoca, sunduğu raporda 19 futbolcu için kararını verdi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2025- 11:29