Jose Mourinho o isimleri yollayacak! Fenerbahçe'de flaş değişim...
Fenerbahçe'de Jose Mourinho geçtiğimiz sezonu tamamen unuttu ve bu sezona odaklandı. Sarı lacivertlilerde kadro konusunda ise büyük bir değişime gidilecek. Portekizli hoca, sunduğu raporda 19 futbolcu için kararını verdi.
Fenerbahçe'de futbolcu sayısını azaltmak için görüşmeler yapılıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre teknik heyet sağlıklı antrenman yapabilmesi için elindeki mevcut oyunculardan seçenekleriyle yolları ayırarak, kadroyu azaltmayı hedefliyor.
Genç oyuncular Omar Fayed, Emre Demir, Yiğit Fidan, Arda Akgün, Furkan Akyüz gibi isimler yeniden kiralanacak, kiradan dönen Mimovic, Lincoln, Bartuğ Elmaz, Miha Zajc, Emre Mor için gelen teklifler değerlendirilecek.
Sarı-lacivertliler kaleci Livakovic ve Osman Ertuğrul Çetin ile Djiku, Becao, Levent Mercan, Amrabat, Szymanski, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun'un ise satılması planlanıyor.