Geride bıraktığımız sezonda sakatlığı nedeniyle fazla şans bulamayan Oosterwolde'nin sözleşmesi uzatıldı.

Jose Mourinho'nun hem sol bek hem de sol stoper de oynatmayı düşündüğü oyuncu için maaşında iyileştirme yapıldı.

Sarı lacivertliler, yıldız futbolcunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.