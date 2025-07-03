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Asensio'dan F.Bahçe'ye kötü haber! Asensio'dan F.Bahçe'ye kötü haber! 20:17
G.Saray'a transferde rakip çıktı! G.Saray'a transferde rakip çıktı! 18:46
Tammy Abraham resmen Beşiktaş'ta Tammy Abraham resmen Beşiktaş'ta 18:16
Beşiktaş ilk etabı tamamladı! Beşiktaş ilk etabı tamamladı! 17:35
F.Bahçe'den bir flaş transfer daha! F.Bahçe'den bir flaş transfer daha! 16:06
Rafa Silva sağlık kontrolünden geçti! Rafa Silva sağlık kontrolünden geçti! 15:33
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Beşiktaş o isimle sözleşme imzaladı! Beşiktaş o isimle sözleşme imzaladı! 14:49
G.Saray'a Meksikalı kanat geliyor! G.Saray'a Meksikalı kanat geliyor! 13:04
"Ekonomik anlamda tarih yazdık!" "Ekonomik anlamda tarih yazdık!" 12:34
Beşiktaş'ta Gedson şartı! Beşiktaş'ta Gedson şartı! 12:22
İngilizlerden Osimhen teklifi! Galatasaray'a kötü haber İngilizlerden Osimhen teklifi! Galatasaray'a kötü haber 11:05
Kislyak için resmi açıklama! F.Bahçe'ye... Kislyak için resmi açıklama! F.Bahçe'ye... 11:01
Fenerbahçe'den imzalar hakkında açıklama
Asensio'dan F.Bahçe'ye kötü haber!
Süper Loto sonuçları | 3 Temmuz
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu 2025!