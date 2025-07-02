Transferin en hızlı takımlarından Fenerbahçe, Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertliler bir süredir peşinde olduğu Nice forması giyen forvet Evann Guessand'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

L'equipe kaynaklı çıkan haberde, Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki hücum oyuncusu için Nice'e 25 milyon Euro bonservis ücreti teklif etmeye hazırlandığı kaydedildi. Ancak Fildişi Sahilli futbolcunun henüz sarı lacivertlilerin ilgisine yanıt vermediği yazıldı.

Bunun yanı sıra Guessand ile Brigton, Roma ve Wolverhampton'ın da ilgilendiği ifade edildi.

GEÇEN SEZON 33 MAÇA ÇIKTI!

Evann Guessand geçen sezon Fransız ekibinde toplam 33 karşılaşmada boy gösterdi. Yıldız isim bu maçlarda 12 gol ve 7 asistle oynadı.