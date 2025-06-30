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Beşiktaş'a yıldız golcü! Beşiktaş'a yıldız golcü! 01:19
Beşiktaş Jurasek'i resmen açıkladı! Beşiktaş Jurasek'i resmen açıkladı! 01:19
Osayi-Samuel 2. Lig yolcusu! Osayi-Samuel 2. Lig yolcusu! 01:19
G.Saray'a gurbetçi yetenek! Almanya'dan gelecek G.Saray'a gurbetçi yetenek! Almanya'dan gelecek 01:19
Petrovic Cimbom'a çok yakın! Petrovic Cimbom'a çok yakın! 01:19
Osayi'nin babasından Beşiktaş'a şok talep! Osayi'nin babasından Beşiktaş'a şok talep! 01:19
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F.Bahçe'de Szymanski çılgınlığı! F.Bahçe'de Szymanski çılgınlığı! 01:19
Uğurcan için flaş karar! Yeni maaşı... Uğurcan için flaş karar! Yeni maaşı... 01:19
Cuesta'ya sürpriz talip! Cuesta'ya sürpriz talip! 01:19
F.Bahçe'de Jhon Duran'ın maaşı belli oldu! F.Bahçe'de Jhon Duran'ın maaşı belli oldu! 01:18
G.Saray'da Osimhen'in alternatifi hazır! G.Saray'da Osimhen'in alternatifi hazır! 01:18
G.Saray'ın orta saha planları! G.Saray'ın orta saha planları! 01:18
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