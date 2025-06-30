Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in ayrılığı sonrasında sağ bek arayışında hedefini Fransız yıldız Mukiele olarak belirledi. Sarı-lacivertlilerin PSG ile yollarını ayırması beklenen oyuncuyu transfer ederek Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına yetiştirilmeyi hedeflediği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Gelecek sezona futbolda yeni yapılanmayla hazırlanan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.Transferde henüz sessizliğini koruyan Sarı-Lacivertliler'de sözleşmesi sona eren ve uzatma kararı alınmayan Osayi-Samuel ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'a transferi son anda iptal olan Nijeryalı futbolcunun yerine düşündüğü isim ise ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin sağ bek arayışında hedefini Fransız yıldız Mukiele olarak belirledi. Paris Saint Germain ile yollarını ayırması beklenen oyuncunun Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına yetiştirilmesi hedefleniyor.
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin, geçtiğimiz sezonu Leverkusen'de kiralık olarak geçiren Fransız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçeceği ifade edildi.
Piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldızın, kısa süre içinde transfer edilmek istendiği konuşuluyor. 1.87'lik sağ bekin, Şampiyonlar Ligi elemelerine yetiştirilmeye çalıştırılmak istendiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Geride kalan sezonda Alman ekibi Leverkusen'de 24 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.