TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mukiele sürprizi!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in ayrılığı sonrasında sağ bek arayışında hedefini Fransız yıldız Mukiele olarak belirledi. Sarı-lacivertlilerin PSG ile yollarını ayırması beklenen oyuncuyu transfer ederek Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına yetiştirilmeyi hedeflediği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.06.2025- 06:40