Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Ben hangi şartta aday olacağımı açıkladım. Biz hepimiz bugün buraya Fenerbahçe'nin geleceği için neler yapmalıyız, bunu konuşmaya geldik. Lütfen benim üzerimden seçim sürecini yorumlamayın. İki senelik geçiş süreci bambaşka bir konu. Asıl mesele Fenerbahçe'nin tekrar eski günlerine ulaşmak icin yapılması gerekenleri konuşmak. Beni bırakın. Benim üzerimden, Fenerbahçe başkanlığı veya seçimi yürütmeyin. Lütfen, rica ediyorum siz Fenerbahçe'ye sahip çıkın."

"DİĞER KULÜPLER BİZİ 10 SENE GEÇTİ"

"Diğer kulüpler bizi 10 sene geçti, isim vermek istemediğim için diğer kulüpler. Bu 10 sene, 5 sene sonra 20 sene olacak. Bir daha önleyemezsiniz. Anadolu'da var olan ama bugün yok olan spor kulüpleri gibi olacağız. Bu yüzden gençler bir araya gelmeli, vizyon koymalı ne yapılması gerekiyorsa onları hayata geçirmesi gerekli."